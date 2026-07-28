راهنمای خرید گوشی بر اساس بودجه

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در بازار موبایل، تفکیک بودجهای به کاربران کمک میکند تا از پرداخت هزینههای اضافی برای امکانات غیرضروری اجتناب کنند. این مطلب با دستهبندی مشخص بازار در چهار بازه قیمتی، ویژگیهای فنی متمایز هر رده را در اختیارتان میگذارد تا متناسب با بودجه خود، کاربردیترین سختافزار موجود را انتخاب کنید.
بهترین گوشی تا ۲۰ میلیون تومان
در این بخش دو مدل مقرونبهصرفه زیر نیازهای اولیه و روزانه شما را برطرف خواهند کرد.
گوشی موبایل تی سی اچ مدل Neo
با توجه به ابعاد نمایشگر و وزن مناسب، این گوشی ارگونومی قابل قبولی را ارائه میدهد و برای افرادی که گوشی ثانویه یا اقتصادی میخواهند، انتخاب مطلوبی به شمار میرود. ساختار بدنه این دستگاه از متریال مرغوب پلیمری ساخته شده که مقاومت خوبی در برابر آسیبهای روزمره دارد.
نوع پردازنده: تراشه هشت هستهای Unisoc SC۹۸۶۳A۱ همراه با پردازنده گرافیکی PowerVR GE۸۳۲۲
صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۷۴ اینچی با رزولوشن ۷۲۰x۱۶۰۰ پیکسل و تراکم ۲۶۰ پیکسل در اینچ مجهز به پوشش ضد چربی Oleophobic
دوربین پشت و جلو: دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی با فوکوس خودکار و عکاسی HDR به همراه دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی
باتری و حسگرها: باتری لیتیوم پلیمری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با توان شارژ ۱۰ وات و مجهز به حسگر اثرانگشت روی لبه کناری
گوشی موبایل تی سی ال مدل TCL ۵۰۵
این مدل با بهرهگیری از نسخه جدید سیستمعامل اندروید و اسپیکرهای استریو، تجربه چندرسانهای مناسبی را در رده گوشیهای مقرونبهصرفه فراهم میکند. صفحه نمایش بزرگ این گوشی با حاشیههای نسبتا کم، تماشای فیلم و مطالعه نوشتار را تسهیل کرده و عملکرد روانی در اجرای برنامههای کاربردی دارد.
نوع پردازنده: تراشه ۱۲ نانومتری Mediatek Helio G۳۶ هشت هستهای به همراه پردازنده گرافیکی IMG GE۸۳۲۰
صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۷۵ اینچی با رزولوشن ۱۶۰۰x۷۲۰ پیکسل، روشنایی ۴۰۰ نیت و نسبت صفحه به بدنه ۹۰.۰۸ درصد
دوربین پشت و جلو: دوربین دوگانه ۵۰ مگاپیکسلی و سنسور عمقسنج ۲ مگاپیکسلی به همراه دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی با فیلمبرداری Full HD
امکانات صوتی و باتری: مجهز به اسپیکرهای استریو دوگانه، جک ۳.۵ میلیمتری صدا و باتری ۵۰۱۰ میلیآمپر ساعتی
بهترین گوشی از ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان
این محدوده قیمتی بخش بزرگی از محصولات میانرده را در بر میگیرد که سختافزار قدرتمندتر، نمایشگرهای باکیفیتتر و دوربینهای بهتری ارائه میدهند.
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A۱۷ ۴G
این دستگاه با بهرهگیری از نمایشگر سوپر آمولد ۹۰ هرتزی و لرزشگیر اپتیکال تصویر، استانداردهای جدیدی را در رده گوشیهای اقتصادی پیشرفته تعریف میکند. پشتیبانی نرمافزاری طولانیمدت سامسونگ با اندروید ۱۵ و بدنه شیشهای باکیفیت، ارزش خرید این محصول را افزایش داده است.
نکته: برای بررسی نوسانات بازار و مقایسه دیگر مدلهای این رده، بررسی لیست قیمت گوشی سامسونگ میتواند دید کلی بهتری از محصولات موجود به شما بدهد.
نوع پردازنده: تراشه ۶ نانومتری Mediatek Helio G۹۹ هشت هستهای به همراه پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MC۲
صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۷ اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی ۹۰ هرتز، رزولوشن ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل و روشنایی ۸۰۰ نیت
دوربین پشت و جلو: دوربین سهگانه ۵۰ مگاپیکسلی مجهز به لرزشگیر اپتیکال (OIS) و اولتراواید ۵ مگاپیکسلی به همراه سلفی ۱۳ مگاپیکسلی
باتری و بدنه: ساختار بدنه شیشهای جلو و پشت، باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع ۲۵ وات
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۱۵ Pro ۴G
شیائومی در این مدل، توجه علاقهمندان به عکاسی و شارژدهی طولانی را جلب کرده است. این گوشی ارتقای مناسبی نسبت به میانردههای قبلی مانند خانواده ردمی نوت ۱۴ پیدا کرده و عملکرد پردازشی بسیار روانی دارد.
نوع پردازنده: تراشه ۶ نانومتری Mediatek Helio G۲۰۰ Ultra هشت هستهای به همراه پردازنده گرافیکی Mali-G۵۷ MC۲
صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۷۷ اینچی AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز، روشنایی ۳۲۰۰ نیت و نمایش ۶۸ میلیارد رنگ
دوربین پشت و جلو: دوربین اصلی ۲۰۰ مگاپیکسلی و اولتراواید ۸ مگاپیکسلی به همراه دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی با قابلیت فیلمبرداری روان
باتری و اتصالات: باتری فوقالعاده حجیم ۶۵۰۰ میلیآمپر ساعتی با شارژ سریع ۴۵ وات، شارژ معکوس ۱۸ وات و گواهی مقاومت IP۶۵
بهترین گوشی از ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان
در این بازه قیمتی، خریداران به امکانات شبهپرچمدار مانند مقاومت کامل در برابر آب و گردوغبار، پردازندههای پیشرفتهتر و دوربینهای باکیفیت معقول دسترسی دارند.
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A۳۷
گوشی a۳۷ یکی از برترین میانردههای ممتاز بازار است که با فریم باکیفیت، محافظ گوریلا گلس ویکتوس پلاس و گواهی ضدآب IP۶۸، حس پرچمدار واقعی را القا میکند.
نوع پردازنده: تراشه ۴ نانومتری Samsung Exynos ۱۴۸۰ هشت هستهای به همراه پردازنده گرافیکی قدرتمند Xclipse ۵۳۰
صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۷ اینچی Super AMOLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی حداکثر ۱۹۰۰ نیت
دوربین پشت و جلو: دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) و دوربین سلفی ۱۲ مگاپیکسلی با فیلمبرداری ۴K
مقاومت و باتری: گواهی مقاومت IP۶۸ در برابر آب و گردوغبار، باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با فناوری شارژ سریع ۴۵ وات
گوشی موبایل آنر مدل X۹d ۵G
طراحی باریک بدنه این مدل با وجود باتری بسیار حجیم و نرخ تنظیم نور فوقالعاده، ارگونومی بینظیری را برای استفادههای طولانیمدت فراهم میآورد. حسگرهای دقیق و کیفیت ساخت بالا از دیگر مشخصههای برجسته این مدل پیشرفته هستند.
نوع پردازنده: تراشه هشت هستهای Qualcomm Snapdragon ۶ Gen ۴ همراه با پردازنده گرافیکی Adreno ۸۱۰
صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۷۹ اینچی با رزولوشن ۱۲۰۰x۲۶۴۰ پیکسل، روشنایی حداکثر ۶۰۰۰ نیت و پوشش ۱۰۰ درصدی فضای رنگی DCI-P۳
دوربین پشت و جلو: دوربین اصلی ۱۰۸ مگاپیکسلی مجهز به لرزشگیر اپتیکال (OIS) به همراه دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی
باتری و شارژ: باتری بسیار حجیم سیلیکون کربن ۸۳۰۰ میلیآمپر ساعتی با شارژ سریع ۶۶ وات و شارژ معکوس ۷.۵ وات
بهترین گوشی بالای ۱۰۰ میلیون تومان
این رده قیمتی متعلق به پرچمداران تمامعیار بازار بوده که کیفیت عکاسی حرفهای، بدنه مقاوم از تیتانیوم و قویترین تراشههای روز دنیا، مشخصه اصلی این محصولات است.
گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S۲۵ Ultra ۵G
پرچمدار جدید سامسونگ با فریم تیتانیومی مقاوم، سختافزار بیرقیب خود و قلم کاربردی S Pen، بهترین تجربه کاربری در دنیای اندروید را ارائه میدهد. کارایی این دستگاه در زمینههای مختلف تحصیلی، شغلی و گیمینگ دوچندان شده است.
نوع پردازنده: تراشه ۳ نانومتری Snapdragon ۸ Elite for Galaxy هشت هستهای با پردازنده گرافیکی Adreno ۸۳۰
صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۹ اینچی Dynamic LTPO AMOLED ۲X با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و محافظت Gorilla Glass Armor ۲
دوربین پشت و جلو: دوربین چهارگانه با حسگرهای ۲۰۰ مگاپیکسلی و ۵۰ مگاپیکسلی تلهپریسکوپ (بزرگنمایی ۵ برابری) و سلفی ۱۲ مگاپیکسلی
سایر ویژگیها: فریم تیتانیوم گرید ۵، مقاومت IP۶۸، مجهز به قلم S Pen و پشتیبانی از شارژ سریع ۴۵ وات و بیسیم ۲۵ وات
گوشی موبایل اپل iPhone ۱۷ Pro Max
یکپارچگی عمیق با دستیار صوتی هوشمند و ابزارهای هوش مصنوعی اپل، در کنار اکوسیستم منسجم نرمافزاری، بستر مناسبی را برای مدیریت امور شخصی و پردازشهای سنگین فراهم میآورد. همچنین ارگونومی بدنه به گونهای توسعه یافته که تعادل مناسبی میان ابعاد بزرگ دستگاه و راحتی کار با آن برقرار کند.
نوع پردازنده: تراشه ۳ نانومتری فوقپیشرفته Apple A۱۹ Pro همراه با پردازنده گرافیکی ۶ هستهای اختصاصی
صفحه نمایش: نمایشگر ۶.۹ اینچی LTPO Super Retina XDR OLED با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و محافظت پوشش سرامیکی ضد انعکاس
دوربین پشت و جلو: دوربین سهگانه ۴۸+۴۸+۴۸ مگاپیکسلی با قابلیت فیلمبرداری ProRes RAW، فیلمبرداری سهبعدی و دوربین سلفی ۱۸ مگاپیکسلی
سایر ویژگیها: فریم آلومینیومی یکپارچه سبک، مقاومت در برابر آب تا عمق ۶ متر و باتری ۴۸۳۲ میلیآمپر ساعتی با شارژ سریع دالبی ویژن و MagSafe
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