«رز ترنج» طی یکسال ۹۰۰ درصد رشد کرد

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت صندوق طلای «رز ترنج» با رشد ۹۰۰ درصدی نسبت به پذیره‌نویسی در یک‌سال به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید که بیشترین میزان رشد دارایی در میان صندوق‌های طلای در این بازه زمانی است.

بررسی روند رشد دارایی این صندوق نشان می‌دهد که حجم دارایی‌های آن از ابتدای سال جاری با شتاب بیشتری همراه بوده و از رقم ۳/۱ هزار میلیارد تومان در فروردین‌ماه به ۱۰ هزار میلیارد تومان در مردادماه رسیده است.

هم‌زمان با افزایش حجم دارایی‌ها، متغیرهای نقدشوندگی و ارزش معاملات این صندوق نیز تغییر کرده است؛ به طوری که میانگین ارزش معاملات روزانه آن از حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در سال گذشته به میانگین ۳۰۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته و در روزهای اوج تقاضای بازار، ارزش معاملات روزانه ۱ هزار میلیارد تومانی را نیز ثبت کرده است.

در حال حاضر تعداد کدهای حقیقی سرمایه‌گذار در این صندوق به بیش از ۸۱ هزار کد رسیده است. صندوق طلای رز ترنج توسط شرکت مشاور سرمایه‌گذاری ترنج مدیریت می‌شود که در حال حاضر مدیریت ۱۰ صندوق سرمایه‌گذاری با مجموع دارایی تحت مدیریت ۹۲ هزار میلیارد تومان را بر عهده دارد.