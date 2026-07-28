کشف ۵ تن روغن خوراکی قاچاق در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسمپور، بعد از ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف بیش از پنج هزار کیلوگرم روغن خوراکی قاچاق در شهرستان قرچک خبر داد.
وی که فرمانده انتظامی قرچک است، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر حمل محموله روغن خوراکی قاچاق با یک دستگاه کامیونت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قرار گرفت.
قاسمپور افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی مرجع قضایی، کامیونت مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن بیش از پنج هزار کیلوگرم انواع روغن خوراکی قاچاق و غیربهداشتی را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قرچک با بیان اینکه ارزش محموله کشفشده بر اساس نظر کارشناسان ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: در این عملیات یک متهم دستگیر شد و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.
وی اضافه کرد: کامیونت توقیف و محموله کشفشده نیز برای انجام اقدامات قانونی به مراجع مربوطه تحویل داده شد.
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