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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۲

۲ کشته در نزاع خونین شهر سلامی خواف

۲ کشته در نزاع خونین شهر سلامی خواف

مشهد- فرمانده انتظامی شهرستان خواف گفت: در جریان نزاع و درگیری خونین در شهر سلامی خواف ۲ جوان ۲۶ و ۲۸ ساله در اثر تیراندازی کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد خرسند اظهار کرد: ساعت چهار بامداد روز گذشته نزاع دسته جمعی در شهر سلامی خواف به فوریت های پلیسی ۱۱۰ اعلام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان خواف با اشاره به اینکه بررسی های اولیه حاکی از آن بود ۲ جوان در اثر تیراندازی به قتل رسیده اند، ‌ عنوان کرد: تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی خواف نشان داد ۲ متهم ۳۲ و ۳۵ ساله با اسلحه جنگی اقدام به شلیک گلوله کرده اند.

وی با بیان اینکه یکی از متهمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن دستگیر شد، افزود: اختلاف های قبلی که گویا ناشی از تصادف جرحی بوده، انگیزه این درگیری اعلام شده است.

خرسند گفت: تحقیقات تا زمان دستگیری متهم دیگر پرونده با دستورات تخصصی مرجع قضایی ادامه دارد.

کد مطلب 6902959

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