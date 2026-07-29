«غروب در دیاری غریب» به خانه اردیبهشت اودلاجان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، «غروب در دیاری غریب» اولین اثر از پروژه بیضاییخوانی به کارگردانی کیوان کثیریان است که حالا پس از سه اجرا در خانه فرهنگ و هنر یک اتفاق ساده، شنبه ۹ مرداد ساعت ۱۸:۳۰ در خانه اردیبهشت اودلاجان اجرا میشود.
کیانا ایرانی، بامداد راکی، برنا راکی، پارسا رمضانی و علی رنجبر، نقشخوانان این جلسات هستند.
دیگر عوامل برگزاری جلسات بیضاییخوانی عبارتند از طراح نامواره: مجید برزگر، ساخت انیمیشن: کیانا ایرانی، با همراهی: روژان حسنزاده، هاله چعباوی، تهیهکننده: موسسه فرهنگی هنری هفترخ معاصر.
علاقهمندان جهت شرکت میتوانند با شماره ۰۲۱۳۶۴۳۸۷۵۸ (خانه اردیبهشت اودلاجان) تماس بگیرند.
خانه اردیبهشت اودلاجان واقع در میدان بهارستان، چهارراه سرچشمه، خیابان امیرکبیر، خیابان پامنار، خیابان خلیلی مفرد، کوچه آقاموسی، بنبست اول است.
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