به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی روز چهارشنبه در اجلاس مشترک شورای معاونان اداره کل و مدیران و روسای نواحی و مناطق آذربایجان‌شرقی با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید امت، شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی سوم و ۱۵ دانش‌آموز و سه همکار فرهنگی استان آذربایجان شرقی، با اشاره به آخرین وضعیت منابع انسانی این مجموعه، خاطرنشان کرد: ۴۳ هزار نیروی ستادی و همکاران ما در مدارس برای تداوم چرخه آموزش و پرورش در ۳۴ هزار کلاس درس و بیش از ۸۰۰۰ مدرسه تلاش می‌کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی یادآور شد: اعتقاد قلبی ما است که پروژه مهر، نقطه آغاز یک سال تحصیلی موفق و نماد برنامه‌ریزی، همدلی و مسئولیت‌پذیری در نظام تعلیم و تربیت بوده و کیفیت آغاز سال تحصیلی، نقش مهمی در ایجاد انگیزه، آرامش و امید در دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان دارد و این مهم تنها با تلاش و هماهنگی و برنامه‌ریزی دقیق همه ارکان آموزش و پرورش محقق می‌شود.

وی افزود: امسال انتظار می‌رود که تمامی واحدهای آموزشی با آمادگی کامل نسبت به ساماندهی کامل نیروی انسانی اقدام نمایند. با توجه به عدم برگزاری آزمون استخدامی و عدم جذب نیروهای جدید، تلاش بر نگهداشت نیروهای بازنشسته و استمرار خدمت آن‌ها بوده و بیش از ۶۰ درصد از نیروها درخواست استمرار خدمت داده‌اند.

وی همچنین با برشماری اقدامات موثر در تعمیر بهسازی و استانداردسازی فضاهای آموزشی گفت: در همین راستا؛ ۳۸۰۰ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان، تعمیر جزئی شده‌اند که افزایش ۴ برابری نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

صادقی متذکر شد: ساماندهی کلاس‌ها و ثبت نام به نحو احسن در حال انجام بوده و برنامه‌های آموزشی و پرورشی به خوبی در حال پیشرفت بوده و از نخستین روز مهر، مدارسی با نشاط، منظم و آماده پذیرایی از دانش‌آموزان خواهیم داشت.

وی با تشریح برخی از اقدامات انجام شده در نواحی مناطق آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی گفت: اقدامات مربوط به پروژه مهر از فروردین ماه شروع و جلسات منظم ستاد استانی پروژه مهر کارگروه‌های هشت‌گانه در استان ما تشکیل و ابلاغ برای تک تک اعضا صادر شده و تقسیم کار بین تمامی اعضای پروژه صورت گرفته و به منظور رصد روزانه اقدامات نواحی مناطق هر یک از شورای معاونین اداره کل، مسئولیت رصد و شرکت در جلسات یک منطقه را بر عهده گرفته‌اند و گزارش لازم را در جلسات مربوطه ارائه می‌نمایند.

وی با اشاره به تدوین برنامه‌های نظارتی برای ارزیابی روند پیشرفت پروژه مهر استان آذربایجان شرقی، گفت: از زمان آغاز پروژه مهر سال تحصیلی ۱۴۰۶_۱۴۰۵ بیش از ۴۳۰۰ مورد بازدید میدانی از مدارس انجام شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در ادامه، برگزاری نشست‌های مشترک شورای معاونان اداره کل در ستادهای پروژه مهر، برگزاری اجلاس روسا طی ارتباط وبیناری با مدیران مدارس ابتدایی و متوسطه و تبیین انتظارات درخواست‌ها و اولویت‌های آموزش و پرورش، راه‌اندازی گشت‌های مشترک نظارتی با همکاری دفتر بازرسی با هدف نظارت بر ثبت نام دانش‌آموزان و صیانت از حقوق مراجعان در حال انجام و تهیه و ارسال مستمر گزارش‌های عملکردی و مدیریتی به اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت اداره کل، را از دیگر اقدامات انجام شده در رابطه با پروژه مهر دانست.

وی همچنین از برگزاری حداقل ۱۰ جلسه اتاق وضعیت و بررسی مسائل مربوطه، صدور ابلاغ کارکنان، تحقق ۱۰۰ درصدی سنجش نوآموزان بدو ورود به مدرسه، خبر داد و گفت: درصد پوشش تحصیلی برای اولین بار است که تا این اندازه محقق می‌شود و از میانگین کشوری، جلوتر هستیم و تلاش بر این است تا ضمن حفظ این درصد نسبت به ارتقا آن گام برداریم.

صادقی با تشریح آخرین وضعیت فضاهای آموزشی و ورزشی استان گفت: سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی در استانمان از میانگین کشوری پایین بوده و تلاش می‌کنیم از سرانه ۰/۴۸ متر مربع در استان و به میانگین کشوری برابر با ۰/۵۰ متر مربع برسیم. سرانه فضای آموزشی نیز در استانمان به اندازه میانگین کشوری و برابر ۵/۸ متر مربع، اما در برخی شهرهای بزرگ مانند تبریز ۳/۸ متر مربع بوده در خود شهر تبریز در زمینه فضای آموزشی با مشکلات زیادی مواجهیم و اکثر مدارس ما دوشیفته هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در ادامه، تجهیز تعدادی از هنرستان‌ها را در راستای توسعه هنرستان‌ها و سیاست هدایت ۵۰ درصدی دانش‌آموزان به هنرستان‌ها را مورد اشاره قرار داد و افزود: با توجه به سیاست کلی دولت و برنامه هفتم توسعه که تاکید دارد بر اینکه حداقل ۵۰ درصد دانش آموزان در هنرستان مشغول علم آموزی و کار باشند، حدود۴۴ درصد دانش‌آموزان استان در حال تحصیل در هنرستان‌ها هستند.

وی از اجرای طرح‌های مشترک با ادارات فنی و حرفه‌ای در قالب طرح همنوا مشترک با اداره کل فنی و حرفه‌ای، خبر داد و خاطرنشان کرد: یک مدرسه‌ از طریق همنوا در تبریز راه‌اندازی شد و امسال نیز در شهرستان‌های مختلف این طرح اجرایی می‌شود. حداقل شش مدرسه و هنرستان با همکاری فنی حرفه‌ای ایجاد خواهد شد و سال گذشته، هشت دبیرستان طی تفاهمنامه با مجموعه‌هایی از جمله جهاد کشاورزی و کارخانه نساجی، شروع به فعالیت کردند و امسال نیز انعقاد تفاهمنامه‌های مختلف در دستور کار قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در راستای ترویج فرهنگ ایثار شهادت و مقاومت، راه‌اندازی موکب‌های فرهنگی در شهرهای مختلف و پویش‌های مختلف در استان، برپایی موکب اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در تجمعات شبانه از زمان آغاز جنگ تا کنون و ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی و سلامت، تکریم مقام شامخ شهدا با تجلیل از خانواده شهدا در آئین‌های مختلف، برگزاری مراسم چهلم قائد امت و شهدای میناب، برگزاری اجلاس نماز دانش‌آموزی، تخصیص مشاوره ویژه جهت ارائه خدمات تخصصی روانشناختی و پایش مستمر وضعیت تحصیلی ۱۰۴ دانش‌آموز فرزند شهید جنگ تحمیلی دوم و سوم، ایفای نقش موثر در کل آموزش و پرورش استان در مدیریت جنگ و پشتیبانی، حضور فعال این دستگاه در آیین تدفین و پیکر مطهر رهبر شهید امت و برپایی موکب فرهنگی به مدت دو روز در تهران و مشهد و اجرای برنامه‌های مختلف را از آن جمله برشمرد.

برگزاری آزمون‌های نهایی و تشکیل منظم ستادهای آزمون در نواحی مناطق استان هماهنگی با دستگاه اجرایی و برگزاری مطلوب آزمون‌های پایه یازدهم با حضور ۳۱۵۴۲ داوطلب و ۴۸۸۵۰ دواطلب پایه دوازدهم، آموزش عوامل اجرایی، برگزاری برنامه‌های نظارتی از طریق بازرسان استانی نیز از اهم اظهارات مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در این اجلاس بود.