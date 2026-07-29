به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، تردد انواع موتورسیکلت از ساعت ۱۲ ظهر امروز چهارشنبه تا ساعت ۶ صبح شنبه در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و مسیرهای برگشت ممنوع است. موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی در حال انجام مأموریت از این محدودیت مستثنی هستند.

همچنین تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در محور کرج - چالوس همچنان ممنوع بوده و در صورت افزایش حجم ترافیک طی روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه، محدودیت‌های مقطعی و یک‌طرفه با تشخیص پلیس راه در این محور اعمال خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام شده، روز جمعه محدودیت‌های ویژه‌ای در جاده چالوس اجرا می‌شود؛ به گونه‌ای که از ساعت ۱۲ ورود خودروها از ابتدای آزادراه تهران - شمال به سمت چالوس ممنوع خواهد بود، از ساعت ۱۴ مسیر پل زنگوله به سمت چالوس به طور کامل مسدود می‌شود و از ساعت ۱۵ تردد خودروها از مرزن‌آباد به سمت تهران به صورت یک‌طرفه برقرار خواهد شد. این طرح ساعت ۲۴ پایان یافته و مسیر دوباره دوطرفه می‌شود.

در محور هراز نیز تردد تریلرها همچنان ممنوع است و کامیون‌ها و کامیونت‌ها به استثنای خودروهای حامل مواد سوختی و کالاهای فاسدشدنی، امروز چهارشنبه از ساعت ۱۰ تا ۲۴ و در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه از ساعت ۷ تا ۲۴ اجازه تردد نخواهند داشت.

مرکز مدیریت راه‌های کشور همچنین اعلام کرده است در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیت‌های مقطعی یک‌طرفه در محور هراز، در محدوده پلور تا پلیس‌راه لاریجان و بالعکس، با تشخیص مأموران پلیس راه اجرا خواهد شد.