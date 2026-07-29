به گزارش خبرنگار مهر، در ادوار مختلف بازی های پاراآسیایی و پارالمپیک، ورزشکاران پارادوومیدانی بخش قابل توجهی از ترکیب کاروان اعزامی به این بازی ها را تشکیل می دهند.

برای حضور در بازی های پاراآسیایی ناگویا هم، فدراسیون پارادوومیدانی پس از چندین مرحله و ارزیابی های لازم، ترکیب اعزامی به این بازی ها را نهایی کرد. بر این اساس ۴۳ ورزشکار پارادوومیدانی کار شامل ۲۶ ورزشکار مرد و ۱۷ ورزشکار زن در بازی های پاراآسیایی شرکت می کنند.

اسامی پارادوومیدانی کاران اعزامی به بازی های پاراآسیایی ناگویا که در سه دسته پارادوومیدانی، پرش و پرتاب در این دوره بازی ها حاضر می شوند، به این شرح است:

۱- مهدی اولاد

۲- علیرضا مختاری

۳- امیر حسین علیپور

۴- حسن باجولوند

۵- حمید اسلامی

۶- ظفر ذاکر

۷- لیلا کبک‌زن

۸ - الهام صالحی

۹- امان الله پاپی

۱۰- صادق بیت سیاح

۱۱- عرفان بندری

۱۲- هاشیمه متقیان

۱۳- سعید افروز

۱۴- یاسین خسروی

۱۵- وجیه هوشمند

۱۶- فائزه دیبایی

۱۷- حامد امیری

۱۸- زینب مرادی

۱۹- شهلا حدیدی

۲۰- مهران نکویی مجد

۲۱- علی الفت نیا

۲۲- هاشم رستگاری

۲۳- هاجر صفرزاده

۲۴- کوثر قرایی

۲۵- سامان پاکباز

۲۶- پرستو حبیبی

۲۷- هرمز صیدی

۲۸- رضا حاتمی

۲۹- معصومه تورانی

۳۰- مهرداد مرادی

۳۱- فرزانه سهرابی‌تبار

۳۲- زهرا سادات پور اسماعیل

۳۳- حنان کعب عمیر

۳۴- علیرضا زارع

۳۵- محمد ابراهیم پورطلایی

۳۶- محمد طاها بیگ رضایی

۳۷- بتول جهانگیری

۳۸ محمد بخشی

۳۹- محمد صابر فتح‌آباد

۴۰- فاطمه زهرا امیریوسفی

۴۱- الناز دارابیان

۴۲- آتنا محمدی‌ها

۴۳- وحید علی نجیمی

همچنین ۷ مربی مرد و ۵ مربی زن این ورزشکاران در بازی های پاراآسیایی همراهی می کنند. محمد علی رفاهیات



مصطفی بهرامی، علیرضا مهرصفوتی، سید مهدی شاهرخی، سید محسن شاهرخی، سید مهدی موسوی، بهمن رضایی (مربیان بخش مردان)، فاطمه برمشوری، زهرا کرم زاده، زینب کعب عمیر، لیلا صفری و فاطمه تشنه دل (مربیان زن) مربیان اعزامی هستند.

فدراسیون پارادوومیدانی ۴۳ ورزشکار و ۱۲ مربی خود را به کمیته ملی پارالمپیک معرفی کرده است.

پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۵ آبان با حضور حدود ۴ هزار ورزشکار از ۴۵ کشور آسیایی در ۱۸ رشته ورزشی برگزار خواهد شد. از زمان تشکیل و آغاز به کار فدراسیون پارادوومیدانی، این برای نخستین بار است که پارادوومیدانی کاران زیر نظر مستقیم این فدراسیون در ترکیب کاروان ایران قرار می گیرند.