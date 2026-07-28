کاروان اهالی هنر و رسانه به کربلا رسید؛ زیارت به نیابت از رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان اهالی هنر و رسانه به میزبانی ستاد اربعین شهرداری تهران روز گذشته دوشنبه ۵ مرداد ابتدا عازم نجف و سپس کربلا شد.

هنرمندان، سینماگران، کارگردانان و مجریان تلویزیونی در این سفر همراه شدند که از جمله آنها می توان به مهدی فرجی، منوچهر محمدی، دانش اقباشاوی، سیدعلی احمدی، محمود کریمی، محمدرضا شفیعی، سعید پروینی، جواد شمقدری، حسین شمقدری، وحید رونقی، احسان مهدی، حامد مدرس، علی صدری نیا، حبیب والی نژاد، محسن اسلام زاده، بشیر حسینی، هادی نائیجی، فاطمه افشاریان، محیا اسناوندی، راحله امینیان، فضه سادات حسینی، شهره پیرانی و همچنین چهره هایی چون حجت الاسلام شهاب مرادی اشاره کرد.

حجت الاسلام مرادی در بخش هایی از این سفر نکاتی را از زیارت حرم حضرت امیرالمومنین (ع) و زیارت امام حسین (ع) برای کاروان بیان کرد.

این سفر قرار است روایتی از اولین اربعین بعد از شهادت قائم امت داشته باشد. موضوع خونخواهی امام شهید از دیگر مواردی است که در این سفر مورد توجه قرار گرفته و رویکرد سفر، زیارت به نیابت از رهبر شهید است.

همچنین این سفر که به دعوت ستاد اربعین شهرداری تهران انجام شده، قرار است نوعی قدردانی از مردم عراق بابت اقدامات میزبانی همه ساله اربعین و برگزاری آئین تشییع باشکوه رهبر شهید و جنگ رمضان باشد.

روایت تصویری از این سفر نیز به صورت مستند تولید و پخش خواهد شد.