به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسفپور عصر سهشنبه در نشست بررسی مسائل شهری هچیرود با قدردانی از تعامل میان شهرداری و شورای اسلامی شهر هچیرود، اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، بررسی دقیق مسائل، مشکلات و ظرفیتهای هچیرود و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای تسریع در روند توسعه این شهر است.
وی با اشاره به قابلیتهای هچیرود افزود: این شهر از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است و با برنامهریزی مناسب و اجرای طرحهای توسعهای میتواند به یکی از شهرهای شاخص و برند کشور تبدیل شود.
فرماندار چالوس در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین زمین برای مزار هچیرود اشاره کرد و گفت: با انجام رایزنیهای لازم، مقرر شده است در صورت معرفی اراضی مناسب از سوی اداره کل منابع طبیعی، اقدامات لازم برای تأمین زمین و رفع این مشکل انجام شود.
یوسفپور همچنین با تأکید بر لزوم اصلاح شیوههای مدیریت مزارها، خاطرنشان کرد: بازنگری در روشهای سنتی مدیریت مزارها ضرورتی اجتنابناپذیر است و تحقق این مهم نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول خواهد بود.
وی با اشاره به پیگیری موضوع خط انتقال گاز مجتمع ورزشی هچیرود، از انجام هماهنگیهای لازم برای تعیین تکلیف و رفع این مشکل خبر داد و افزود: توسعه زیرساختهای خدماتی از اولویتهای مدیریت شهرستان است.
فرماندار چالوس همچنین اجرای طرح تعویض سیمهای برق با کابل را اقدامی مؤثر در افزایش پایداری شبکه برق و کاهش برخی آسیبها از جمله سرقت عنوان کرد و خواستار تسریع در اجرای این طرح شد.
وی با اشاره به گزارشهای مربوط به نوسانات برق در برخی نقاط هچیرود، از مسئولان اداره برق خواست نقاط دارای مشکل را شناسایی و برای رفع آن اقدام کنند.
یوسفپور در پایان، اجرای طرح «پیادهرو سلامت» را از پروژههای مهم شهری برشمرد و بر تکمیل و بهرهبرداری هرچه سریعتر این طرح در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرد.
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