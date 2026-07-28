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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۱۵

حمله موشکی یمن به یک کشتی نفتی عربستان

حمله موشکی یمن به یک کشتی نفتی عربستان

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: نفتکش NCC Ghazal را به دلیل نقض ممنوعیت دریانوردی اعمال شده علیه دشمن سعودی هدف چندین موشک بالستیک قرار دادیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز سه شنبه اعلام کرد: ما نفتکش NCC Ghazal را به دلیل نقض ممنوعیت دریانوردی اعمال شده علیه دشمن سعودی هدف قرار دادیم.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این خصوص ادامه داد: کشتی سعودی پس از نادیده گرفتن هشدارها هدف قرار گرفت؛ مورد اصابت چندین موشک بالستیک قرار گرفت و مجبور به عقب‌نشینی و بازگشت شد.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: ما تعهد خود را برای اجرای ممنوعیت دریانوردی علیه دشمن سعودی، مطابق با معادله «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید کامل در برابر تشدید کامل» مجدداً مورد تأکید قرار می دهیم.

کد مطلب 6902175

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