حمله موشکی یمن به یک کشتی نفتی عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز سه شنبه اعلام کرد: ما نفتکش NCC Ghazal را به دلیل نقض ممنوعیت دریانوردی اعمال شده علیه دشمن سعودی هدف قرار دادیم.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن در این خصوص ادامه داد: کشتی سعودی پس از نادیده گرفتن هشدارها هدف قرار گرفت؛ مورد اصابت چندین موشک بالستیک قرار گرفت و مجبور به عقب‌نشینی و بازگشت شد.

یحیی سریع سپس اضافه کرد: ما تعهد خود را برای اجرای ممنوعیت دریانوردی علیه دشمن سعودی، مطابق با معادله «محاصره در برابر محاصره» و «تشدید کامل در برابر تشدید کامل» مجدداً مورد تأکید قرار می دهیم.