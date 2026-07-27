  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

تصاویر پهپاد ساقط شده عربستان در یمن

تصاویر پهپاد ساقط شده عربستان در یمن

نیروهای یمنی تصاویر پهپاد متعلق به متجاوزان سعودی که روز گذشته بر فراز آسمان این کشور ساقط شد را منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، تصاویر یک پهپاد با نام «بیرقدار آکینجی» ساخت ترکیه متعلق به متجاوزان سعودی که بر فراز آسمان استان الجوف ساقط شده منتشر شد.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز گذشته از سرنگونی یک فروند پهپاد رزمی-شناسایی «بیرقدار آکینجی» ساخت ترکیه متعلق به متجاوزان سعودی خبر داد.

سرتیپ یحیی سریع، تصریح کرد: این پهپاد با سلاح مناسب و هنگام انجام اقدامات خصمانه در آسمان استان الجوف هدف قرار گرفت و سرنگون شد.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن با قاطعیت در برابر هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت کشور خواهند ایستاد و به یاری خداوند، از توانمندی و امکانات لازم برای پاسخگویی به این‌گونه تجاوزات برخوردارند.

تصاویر پهپاد ساقط شده عربستان در یمن

تصاویر پهپاد ساقط شده عربستان در یمن

کد مطلب 6900440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها