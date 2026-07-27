تصاویر پهپاد ساقط شده عربستان در یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، تصاویر یک پهپاد با نام «بیرقدار آکینجی» ساخت ترکیه متعلق به متجاوزان سعودی که بر فراز آسمان استان الجوف ساقط شده منتشر شد.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن روز گذشته از سرنگونی یک فروند پهپاد رزمی-شناسایی «بیرقدار آکینجی» ساخت ترکیه متعلق به متجاوزان سعودی خبر داد.

سرتیپ یحیی سریع، تصریح کرد: این پهپاد با سلاح مناسب و هنگام انجام اقدامات خصمانه در آسمان استان الجوف هدف قرار گرفت و سرنگون شد.

وی تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن با قاطعیت در برابر هرگونه تلاش برای نقض حاکمیت کشور خواهند ایستاد و به یاری خداوند، از توانمندی و امکانات لازم برای پاسخگویی به این‌گونه تجاوزات برخوردارند.