یحیی سریع: نقاط حساس در مسیر انتقال نفت عربستان هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: چندین نقطه حساس در مسیر تأمین و انتقال نفت خام از شرق عربستان به «ینبع»، با چند فروند پهپاد هدف قرار گرفت.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن سپس در ادامه اضافه کرد: این اقدام در پاسخ به نقض حریم هوایی یمن توسط پهپادهای دشمن سعودی انجام شد.

این در حالیست که شرکت ویندوارد فعال در حوزه اطلاعات دریایی پیشتر گزارش داد که بارگیری نفت خام در بندر ینبع عربستان بعد از تاریخ ۱۹ ژوئیه جاری به میزان ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

شب گذشته نیز یک منبع یمنی به شبکه المیادین اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور طی ۴۸ ساعت گذشته سه نفتکش سعودی را هدف قرار داده‌اند.

این منبع همچنین گفت که از روز دوشنبه گذشته تاکنون، در مجموع ۱۶ کشتی سعودی پس از ممانعت از عبور، ناچار به بازگشت شده‌اند.

به گفته این منبع، از زمان اجرای محاصره دریایی یمن از سوی عربستان، تاکنون هیچ نفتکش سعودی، چه در مسیر رفت و چه در مسیر بازگشت، موفق به عبور از تنگه باب‌المندب نشده است.