۱۵۰ موکب قمی در مسیر اربعین مستقر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مشرفی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از استقرار ۱۵۰ موکب استان قم در مسیرهای مختلف اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: این موکب‌ها با برنامه‌ریزی انجام شده برای ارائه خدمات به زائران در نقاط مختلف سازماندهی و مستقر شده‌اند.



مسئول قرارگاه اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان قم افزود: استقرار موکب‌های استان قم در محورهای اصلی تردد زائران پیش‌بینی شده و این مواکب در مسیر نجف به کربلا، مسیرهای پیاده‌روی، محور کاظمین، مرزهای شلمچه، مهران، خسروی و سومار و همچنین در شهر قم به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.



وی گفت: پراکندگی محل استقرار موکب‌ها با هدف پوشش مناسب مسیرهای اصلی تردد زائران انجام شده تا خدمات مورد نیاز زائران در نقاط مختلف در دسترس باشد.



مشرفی ادامه داد: موکب‌های استان قم در مجموع ۱۷ نوع خدمت را در بخش‌های مختلف به زائران اربعین ارائه می‌کنند که این خدمات حوزه‌های اسکان، تغذیه و برنامه‌های فرهنگی را در بر می‌گیرد.



وی افزود: ارائه این خدمات به صورت متمرکز از هشتم ماه صفر آغاز شده است و تا بیست‌وسوم ماه صفر ادامه خواهد داشت تا زائران در این بازه زمانی از خدمات پیش‌بینی شده بهره‌مند شوند.



مسئول قرارگاه اربعین ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان قم بیان کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام شده به گونه‌ای است که خدمات‌رسانی موکب‌ها در مسیرهای مختلف با انسجام و هماهنگی لازم دنبال شود.



وی تأکید کرد: فعالیت موکب‌های مستقر در مسیر نجف تا پایان ماه صفر ادامه خواهد داشت و برخی از موکب‌های مستقر در مرزهای کشور نیز پس از پایان دوره خدمات متمرکز همچنان به ارائه خدمات ادامه می‌دهند.



مشرفی خاطرنشان کرد: استمرار فعالیت این موکب‌ها با هدف حفظ پوشش خدماتی زائران در سراسر ایام اربعین و پاسخگویی به نیازهای پیش‌بینی شده در مسیرهای مختلف انجام خواهد شد.