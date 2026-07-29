حمایت از مرغداران و مدیریت هوشمند بازار در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی شامگاه چهارشنبه در جلسه اقدام مشترک با تأکید بر ضرورت حفظ تعادل بازار و حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: سیاست استان بر تأمین پایدار نیاز بازار، جلوگیری از زیان تولیدکنندگان بهویژه مرغداران و بهرهگیری از همه ظرفیتها برای ایجاد ثبات در بازار است.
تولایی با اشاره به مدیریت عرضه مرغ در استان افزود: ظرفیت کشتارگاهها باید ابتدا در خدمت تأمین نیاز داخلی استان و تقویت ذخایر راهبردی باشد و پس از آن امکان ارسال محصول به سایر استانها فراهم شود. همچنین مقرر شد آمار تولید، کشتار و توزیع مرغ بهصورت روزانه رصد و مبنای تصمیمگیری دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی با تأکید بر حمایت از مرغداران خرد گفت: خروج واحدهای کوچک از چرخه تولید به دلیل نوسانات بازار نباید اتفاق بیفتد و ساماندهی این واحدها از طریق اتحادیهها و زنجیرههای تولید، راهکاری برای حفظ اشتغال و استمرار تولید خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران همچنین بر لزوم آمادگی برای فصل سرما تأکید کرد و گفت: دستگاههای مسئول موظف شدهاند نسبت به تأمین زیرساختهای ذخیرهسازی سوخت مایع، تجهیز مخازن استاندارد و برنامهریزی برای تأمین انرژی واحدهای تولیدی و کشاورزی اقدام کنند تا روند تولید در ماههای سرد سال با مشکل مواجه نشود.
تولایی از آغاز به کار «قرارگاه نظارت و بازرسی» در استان خبر داد و افزود: این قرارگاه به ریاست استاندار مازندران و دبیری ادارهکل تعزیرات حکومتی، با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارتی، انتظامی و قضایی برای تشدید نظارت بر بازار تشکیل شده است.
وی استفاده از ظرفیت همه دستگاههای اجرایی و صنفی در حوزههای مختلف از جمله اصناف، مشاوران املاک، مراکز گردشگری، جایگاههای عرضه سوخت و سایر بخشهای خدماتی را در ارتقای اثربخشی نظارتها و ساماندهی بازار مؤثر دانست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران همچنین بر ارزیابی عملکرد دستگاهها و بانکها در اجرای مصوبات حمایتی تأکید کرد و گفت: راستیآزمایی تسهیلات پرداختی، بررسی میزان تحقق تعهدات و شناسایی موانع پیشروی واحدهای تولیدی با جدیت دنبال میشود تا حمایتها بهصورت واقعی به بخش تولید برسد.
وی در پایان بر اجرای دقیق مصوبات این نشست توسط دستگاههای اجرایی تأکید کرد و خواستار پیگیری مستمر برنامههای حمایتی و نظارتی برای حفظ ثبات بازار، پشتیبانی از تولید و صیانت از حقوق مصرفکنندگان شد.
نظر شما