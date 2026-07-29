ضربه سنگین پلیس مرکزی به شبکه سوداگران مرگ؛ کشف ۲۴۳ کیلوگرم مواد مخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره با اشاره به استمرار طرح‌های امنیتی و مقابله با باندهای توزیع مواد افیونی، از موفقیت مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در عملیات‌های گسترده تیرماه سال جاری در این استان خبر داد.

وی افزود؛ مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با همکاری عوامل انتظامی در سطح استان مرکزی، موفق شدند طی عملیات‌های ضربتی و هوشمندانه، ۳۱۴ نفر از توزیع‌کنندگان و حمل‌کنندگان مواد مخدر را بازداشت کنند.

تاحره گفت: در راستای اجرای طرح‌های جامع پاک‌سازی و حمایت از سلامت جامعه، ۴۴۹ نفر نیز در پی این عملیات‌ها از چرخه اعتیاد جمع‌آوری شدند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به حجم بالای مواد کشف شده، تصریح کرد: در مجموع ۲۴۳ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این عملیات‌ها از دسترس سوداگران مرگ خارج و ضبط شد، همچنین در پی این عملیات‌ها، ۲۷ دستگاه خودرو و ۵ دستگاه موتورسیکلت مورد استفاده متهمان، توقیف شد.

سردار تاجره با ارسال هشدار جدی به قاچاقچیان و سوداگران مرگ، بر عزم راسخ پلیس برای استمرار طرح‌های پاک‌سازی مناطق حاشیه‌نشین در سال جاری تأکید کرد و ضمن قدردانی از مشارکت فعال و همکاری ارزشمند شهروندان با نیروهای انتظامی، آن‌ها را در مسیر تامین امنیت و سلامت جامعه همراه خود دانست.