عامل قطع درختان بلوط چگنی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم محکومیت فردی که در منطقه «میشگر» شهرستان چگنی اقدام به قطع درختان بلوط و بن‌سوزی آن‌ها کرده بود، صادر شد.

این فرد پس از تشکیل پرونده تخلف از سوی یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان چگنی و در پی پیگیری‌ها و تلاش‌های مستمر این اداره برای جمع‌آوری مستندات، به مراجع قضایی معرفی شد و روند رسیدگی قضایی درباره وی انجام گرفت.

بر اساس رأی صادره از سوی حمید گراوند، رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان چگنی، نامبرده به پرداخت ۳۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت، هشت میلیارد ریال در حق منابع طبیعی و نیز سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.

صدور این حکم، نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با متجاوزان به طبیعت و مدافعان تخریب سرمایه‌های ملی است؛ برخوردی که می‌تواند برای سودجویان و خاطیان عرصه منابع طبیعی، هشداری جدی و صریح باشد.