خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اربعین حسینی در سال‌های اخیر به پدیده‌ای کم‌نظیر در جهان تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که سالانه میلیون‌ها انسان از کشورهای مختلف، با زبان‌ها، فرهنگ‌ها و ملیت‌های گوناگون را در مسیر عشق به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و امتداد راه نورانی آن حضرت، گرد هم می‌آورد.

بسیاری از اندیشمندان، اربعین را بزرگ‌ترین حرکت اجتماعی و فرهنگی جهان معاصر می‌دانند؛ حرکتی که به رغم همه دشمنی ها با محوریت گفتمان عاشورا شکل گرفته و هر سال گسترده‌تر از گذشته برگزار می‌شود.

این اجتماع عظیم، علاوه بر آثار معنوی، به عرصه‌ای برای به تصویر کشیدن عظمت اتحاد مقدس و وحدت امت اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و تواصی به حق و مقاومت، مقابله با جنگ شناختی دشمن و بازتولید گفتمان عاشورا در جهان تبدیل شده است؛ موضوعی که امام شهیدان نیز بارها بر ابعاد تمدنی آن تأکید کرده بودند.

همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی، تشکل‌های مردمی، هیئات مذهبی و نهادهای فرهنگی در سراسر کشور نیز برنامه‌های گسترده‌ای را برای گرامیداشت این حماسه معنوی و تمدن ساز تدارک دیده‌اند. در استان گلستان نیز ده‌ها برنامه فرهنگی، تبلیغی، تبیینی و خدماتی پیش‌بینی شده تا مردم این استان در کنار زائران عتبات عالیات، سهم خود را در پاسداشت فرهنگ عاشورا و اربعین ایفا کنند.

در همین زمینه، حجت‌الاسلام رضا دیلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اربعین را «میعادگاه تمدنی مبارزه با طاغوت و استکبار» توصیف کرد و گفت: اربعین یادآور چهل روز حکمرانی توحیدی و استمرار روایتگری جبهه حق در برابر جبهه باطل است؛ حرکتی که پس از عاشورا با مجاهدت حضرت زینب(س) و امام سجاد(ع) آغاز شد و امروز به بزرگ‌ترین جریان فرهنگی جهان اسلام تبدیل شده است.

وی افزود: عاشورا میدان شهادت و جهاد بود، اما اربعین میدان تبیین، روشنگری و روایت حقیقت است. اگر قیام امام حسین(ع) با خون شهیدان ماندگار شد، این حضرت زینب(س) بود که اجازه نداد دشمن حقیقت عاشورا را در میان غوغای تبلیغات و تحریف دفن کند.

دیلمی با اشاره به نقش بی‌بدیل حضرت زینب(س) در تاریخ اسلام گفت: بانوی بزرگ کربلا در سخت‌ترین شرایط، رسالت جهاد تبیین را بر دوش گرفت و در مسیر اسارت از کوفه تا شام، با خطبه‌های روشنگرانه خود، پایه‌های حکومت غاصبانه و ظالمانه و غیر مشروع یزید را فرو ریخت.

وی ادامه داد: حضور کاروان اهل‌بیت(ع) در نخستین اربعین نیز حامل یک پیام روشن بود؛ اینکه نباید اجازه داد حادثه عاشورا به فراموشی سپرده شود یا دشمن بتواند روایت خود را بر افکار عمومی تحمیل کند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: امروز نیز امت اسلامی با جنگ ترکیبی و جنگ روایت‌ها مواجه است. دشمن تلاش می‌کند با ابزار رسانه، حقیقت را وارونه جلوه دهد، اما همان‌گونه که حضرت زینب(س) حقیقت عاشورا را زنده نگه داشت، امروز نیز جهاد تبیین علاوه بر نخبگان، وظیفه همه آحاد مردم است.

وی با بیان اینکه پیاده‌روی اربعین بزرگ‌ترین رزمایش جهانی جبهه مقاومت است، گفت: هیچ اجتماع انسانی در جهان به گستردگی اربعین وجود ندارد و این حضور میلیونی، نمایش قدرت نرم امت اسلامی و نشانه شکست پروژه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان است.

دیلمی افزود: اربعین تنها یک راهپیمایی نیست؛ بلکه نمایش روح مبارزه و جهاد با طاغوت و اجتماع توحیدی حول محور ولایت است و همین مسئله، دشمنان را نگران کرده است.

وی ادامه داد: امروز اربعین به مهم‌ترین عرصه جهاد فرهنگی و تبلیغی در جهان تبدیل شده است. میلیون‌ها انسان در این مسیر، خود به رسانه تبدیل می‌شوند و بدون واسطه، پیام عاشورا را به سراسر دنیا منتقل می‌کنند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به ابعاد فرا مذهبی این حرکت اظهار کرد: اربعین تنها متعلق به شیعیان نیست؛ امروز پیروان ادیان و مذاهب مختلف نیز با حضور در این مسیر، پیام عدالت‌خواهی و کرامت انسانی امام حسین(ع) را درک کرده‌اند و این همان ظرفیت تمدنی عاشوراست.

وی افزود: هر سال شاهد حضور انسان‌هایی از ده‌ها کشور جهان هستیم که با وجود تفاوت‌های قومی، زبانی و فرهنگی، در کنار یکدیگر مسیر عشق به سیدالشهدا(ع) را طی می‌کنند و این اتفاق، نمونه‌ای کم‌نظیر از همگرایی فطری و توحیدی ملت‌هاست.

دیلمی با تأکید بر اینکه اربعین جلوه تحقق وعده الهی است، خاطرنشان کرد: با وجود همه تهدیدها، فشارهای امنیتی و تبلیغات گسترده رسانه‌های معاند، این اجتماع هر سال باشکوه‌تر برگزار می‌شود و این نشانه نصرت الهی و زنده بودن فرهنگ عاشوراست.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های برجسته اربعین، فرهنگ مواسات و خدمت صادقانه و خالصانه است. میلیون‌ها نفر در مسیر نجف تا کربلا، مخلصانه و با نهایت تکریم به زائران خدمت می‌کنند و این فرهنگ جمعی ایثار، سرمایه بزرگی برای تمدن اسلامی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه اربعین بزرگ‌ترین ابر رسانه مردمی جهان است، گفت: رسانه‌های استکباری سال‌ها تلاش کردند این حرکت را نادیده بگیرند، اما امروز عظمت اربعین به اندازه‌ای است که موجب بیداری ملت ها شده و دیگر امکان سانسور آن وجود ندارد.

دیلمی افزود: هر زائر اربعین یک راوی است؛ راوی فرهنگ عاشورا، ایثار، عدالت‌خواهی و مقاومت و خونخواهی امام شهیدمان، همین روایت‌های مردمی، بزرگ‌ترین سرمایه فرهنگی جهان اسلام در مواجهه با روایت سازی دشمن به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: امروز دشمن از قدرت رسانه‌ای اربعین هراس دارد، زیرا این حرکت توانسته پیام خود را به افکار عمومی جهان منتقل کند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان با اشاره به شعار اربعین امسال گفت: شعار «مثلی لایبایع مثله» همان شعار عزت‌آفرین امام حسین(ع) در برابر یزید است؛ شعاری که امروز نیز بیانگر روحیه سازش‌ناپذیری جبهه حق در برابر ظلم و استکبار است.

وی افزود: این شعار، تنها یک جمله تاریخی نیست، بلکه یک راهبرد تمدنی برای جامعه اسلامی و جبهه مقاومت است .

دیلمی درباره برنامه‌های اربعین در استان گلستان نیز گفت: امسال علاوه بر مشارکت مواکب گلستان در مسیر نجف تا کربلا، بیش از ۵۰۰ موکب و ایستگاه صلواتی در قالب مراسم «دلدادگان حسینی» در شهرها و روستاهای استان به مردم خدمت‌رسانی خواهند کرد.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار، طول مسیرهای تعیین‌شده برای برگزاری مراسم دلدادگان حسینی در گلستان به بیش از ۱۷۰ کیلومتر می‌رسد که نشان‌دهنده مشارکت گسترده مردم، هیئات مذهبی و گروه‌های مردمی است.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان همچنین از اجرای بیش از ۱۰۰ عنوان برنامه فرهنگی، معرفتی و تبلیغی در سراسر استان خبر داد و گفت: امتداد خط محتوایی خونخواهی امام شهیدمان،جلسات وعظ و خطابه، نشست‌های بصیرتی، قرائت زیارت اربعین، زیارت از بعید، اعزام کاروان‌های پیاده و سواره به مشهد مقدس، برگزاری روضه‌های خانگی، محافل تدبر در قرآن، پویش «محله اربعینی» و ده‌ها برنامه دیگر با مشارکت شبکه تبلیغی و تشکل‌های دینی اجرا خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تلاش کرده‌ایم برنامه‌های امسال صرفاً به برگزاری مراسم محدود نباشد، بلکه بتواند فرهنگ عاشورا را در محلات، مساجد، هیئات و خانواده‌ها جاری و ساری کند.

دیلمی تأکید کرد: اگر پیام عاشورا و اربعین به درستی برای نسل جوان تبیین شود، جامعه اسلامی در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن بیمه خواهد شد. اربعین یک مدرسه انسان‌سازی، جامعه‌سازی و تمدن‌سازی است و هر قدمی که در این مسیر برداشته می‌شود، گامی در جهت تحقق جامعه‌ای مبتنی بر عدالت، معنویت، آزادگی و مقاومت خواهد بود.