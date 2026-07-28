کرمانشاه آماده جهشی بزرگ در اقتصاد دیجیتال و توسعه ارتباطات است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه شامگاه سهشنبه در جلسه شورای اداری استان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سفر هیئت بلندپایه این وزارتخانه به کرمانشاه را نشاندهنده نگاه ویژه دولت به ظرفیتهای استان دانست و بر ضرورت توسعه زیرساختهای ارتباطی برای تحقق اقتصاد دیجیتال تأکید کرد.
منوچهر حبیبی با اشاره به سفر وزیر ارتباطات به کرمانشاه اظهار کرد: این سفر در آستانه اربعین حسینی، سفری خدمتمحور و پربرکت است که آثار ارزشمندی در حوزه توسعه زیرساختهای ارتباطی، بهویژه برای خدماترسانی مطلوب به زائران اربعین، به همراه خواهد داشت.
وی افزود: حضور بیش از ۲۵ نفر از معاونان و مدیران ارشد وزارت ارتباطات در استان، بیانگر اهتمام ویژه دولت چهاردهم برای بررسی میدانی مسائل کرمانشاه و تسریع در رفع مشکلات این استان است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به نشست تخصصی وزیر ارتباطات با فعالان حوزه فناوری، شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوین استان، گفت: این نشست بیش از سه ساعت به طول انجامید و تمامی دغدغهها و مطالبات فعالان این حوزه با دقت بررسی شد و وزیر ارتباطات ضمن استماع نظرات، دستورات لازم را صادر کرد که بخش قابل توجهی از مسائل نیز همانجا تعیین تکلیف شد.
کرمانشاه؛ محور تجارت، مرز و اقتصاد دیجیتال
حبیبی با تشریح ظرفیتهای استان کرمانشاه اظهار کرد: این استان با برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق و شش بازارچه و گذرگاه مرزی، یکی از استانهای راهبردی کشور محسوب میشود و علاوه بر جایگاه ممتاز در امنیت غذایی، سالانه حدود پنج میلیون تن محصولات کشاورزی تولید میکند.
وی افزود: حدود ۴۰ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق از طریق مرزهای کرمانشاه انجام میشود و همجواری با اقلیم کردستان عراق و استانهای سلیمانیه و حلبچه، ظرفیت ارزشمندی برای توسعه مبادلات اقتصادی و تجاری ایجاد کرده است.
استاندار کرمانشاه با اشاره به فعالیت حدود ۷۰۰ شرکت فناور و دانشبنیان در استان، این ظرفیت را بستری مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال دانست و تصریح کرد: کرمانشاه علاوه بر ظرفیتهای اقتصادی، در حوزه زیارت نیز جایگاه ویژهای دارد و با برخورداری از مرزهای خسروی و سومار، نقش مهمی در خدمترسانی به زائران اربعین ایفا میکند.
توسعه زیرساختهای ارتباطی از مطالبات اصلی استان
حبیبی با اشاره به مطالبات استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: با توجه به فعال شدن مرز سومار برای تردد زائران اربعین، لازم است مشکلات پوشش ارتباطی در محورهای منتهی به این مرز، بهویژه مسیر مشترک استانهای کرمانشاه و ایلام، هرچه سریعتر برطرف شود.
وی تقویت پوشش شبکه تلفن همراه در نوار مرزی، ارتقای سایتهای ارتباطی محورهای منتهی به مرزهای تجاری و مسافری، راهاندازی مرکز بینالمللی ICT در مرز رسمی خسروی و توسعه خدمات ارتباطی برای تجار و زائران را از دیگر مطالبات استان برشمرد.
استاندار کرمانشاه همچنین با اشاره به اجرای طرح ملی «جینف» اظهار کرد: اجرای این طرح در روستاهای استان پیشرفت مناسبی داشته، اما در شهرها به دلیل هزینههای اجرایی، نیازمند حمایت بیشتر وزارت ارتباطات است.
وی رفع نقاط کور ارتباطی، توسعه ارتباطات روستایی متناسب با شرایط توپوگرافی استان، احیای دفاتر ICT روستایی و تسریع در اجرای پروژه فیبر نوری را از مهمترین نیازهای استان عنوان کرد و افزود: توسعه فیبر نوری، زیربنای توسعه آینده استان است و استانداری کرمانشاه آمادگی دارد همه ظرفیتهای خود را برای تسریع اجرای این پروژه به کار گیرد.
حبیبی در پایان انتخاب کرمانشاه به عنوان استان پایلوت توسعه «استان هوشمند» را از دیگر مطالبات مهم استان دانست و گفت: با بهرهگیری از ظرفیت دانشگاه رازی، سایر مراکز علمی و شرکتهای دانشبنیان، کرمانشاه توان تبدیل شدن به یکی از الگوهای توسعه هوشمند کشور را دارد.
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