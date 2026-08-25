به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر سهشنبه در جریان بازدید از پارک علم و فناوری استان با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور، اظهار کرد: توسعه شرکتهای دانشبنیان از اولویتهای دولت است و این موضوع در کرمانشاه نیز به صورت ویژه دنبال میشود.
وی با اشاره به ظرفیتهای فناورانه استان افزود: بیش از ۸۰۰ شرکت فناور و دانشبنیان در کرمانشاه فعالیت دارند که در حوزههای مختلف مشغول به کار هستند و ظرفیت قابل توجهی برای توسعه اقتصاد دانشبنیان ایجاد کردهاند.
استاندار کرمانشاه هممرزی با عراق را یکی از مزیتهای مهم استان دانست و گفت: در زمینه انتقال فناوری، صادرات محصولات دانشبنیان و همکاری با دولت عراق ظرفیتهای زیادی وجود دارد که باید از آنها به شکل مطلوب استفاده شود.
حبیبی ادامه داد: در همین راستا دو موضوع با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در حال پیگیری است که نخستین مورد، ایجاد هاب لجستیک با توجه به شبکه حملونقل و ظرفیتهای موجود استان و موضوع دوم، استفاده از ظرفیت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قصرشیرین در نقطه صفر مرزی به عنوان مرکز ثقل همکاریهای مشترک و گسترش مبادلات اقتصادی و فناورانه است.
وی با اشاره به توانمندی شرکتهای دانشبنیان استان عنوان کرد: محصولات تولیدی این شرکتها در برخی حوزهها توانسته از خروج ارز جلوگیری کند و توسعه فعالیت آنها علاوه بر کاهش هزینهها، میتواند به ارزآوری و کاهش وابستگی کشور نیز کمک کند.
استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: محصولی که بر پایه علم، دانش و پژوهش تولید میشود، ظرفیت بالاتری برای افزایش بهرهوری و اثرگذاری دارد و حمایت از شرکتهای دانشبنیان باید با هدف تقویت اقتصاد استان و کشور دنبال شود.
حبیبی با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزههای مختلف دانشبنیان بیان کرد: فناوری اطلاعات، گردشگری و کشاورزی از جمله بخشهایی هستند که ظرفیتهای مناسبی برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان دارند و باید با حمایت از شرکتهای فعال، زمینه نقشآفرینی بیشتر آنها در اقتصاد استان فراهم شود.
وی همچنین صنایع پتروشیمی را یکی دیگر از ظرفیتهای مهم کرمانشاه برای توسعه فعالیتهای دانشبنیان دانست و افزود: استان دارای سه واحد پتروشیمی فعال و سه واحد در حال اجراست و این ظرفیت میتواند با توسعه صنایع پاییندستی و تکمیل زنجیره ارزش، فرصتهای جدیدی برای فعالیت شرکتهای دانشبنیان فراهم کند.
استاندار کرمانشاه گفت: در حوزه کشاورزی نیز بهکارگیری روشها و فناوریهای دانشبنیان میتواند موجب افزایش تولید، ارتقای بهرهوری و حفاظت بهتر از محصولات شود و در بخشهای گردشگری و فناوری اطلاعات نیز با حمایت معاونت علمی و تأمین منابع مالی میتوان ظرفیتهای موجود را فعالتر کرد.
حبیبی از راهاندازی «سهشنبههای فناوری» در استان خبر داد و اظهار کرد: دستور دادهام این برنامه به صورت مستمر برگزار شود تا شرکتهای دانشبنیان بتوانند ارتباط مستقیم و مؤثری با مدیران دستگاههای اجرایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی، سازمان جهاد کشاورزی، بانکهای حمایتکننده و سایر دستگاههای مرتبط داشته باشند.
وی در پایان هدف از اجرای این برنامه را کمک به رفع موانع شرکتهای دانشبنیان و ایجاد ارتباط برای فروش محصولات آنها عنوان کرد و گفت: با تداوم این روند، شرکتهای دانشبنیان میتوانند جایگاه برجستهتری پیدا کرده و سهم بیشتری در اقتصاد و توسعه استان کرمانشاه داشته باشند.
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