سفارت ایران: ایستادگی ملت ونزوئلا همواره مورد تحسین ایران بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سفارت جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا در بیانیه‌ای نوشت: ضمن گرامیداشت زادروز فرمانده بزرگ و جاودان، هوگو چاوز فریاس، یاد و میراث این شخصیت کم‌نظیر انقلابی در تاریخ سرزمین قهرمان‌پرور ونزوئلا و نقش برجسته و ماندگار او در بنیان‌گذاری و گسترش روابط برادرانه و الگوساز میان دو ملت انقلابی و آزاده ایران و ونزوئلا را ارج می‌نهیم و به روح بلند او درود می‌فرستیم.

سفارت ایران افزود: روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، روابطی عمیق، تاریخی و برخاسته از احترام متقابل، همبستگی میان دو ملت و اراده مشترک آنان برای پاسداری از استقلال، حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت خویش است. بدخواهان این مناسبات همواره کوشیده‌اند، به‌ویژه از طریق فضاسازی رسانه‌ای، در این پیوند مستحکم و برادرانه خلل ایجاد کنند.

در این بیانیه خاطرنشان شده است: آخرین نمونه از این تلاش‌ها، بازتاب ناقص و خارج از زمینه بخشی از مصاحبه جناب آقای سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره تجاوزها و فشارهای نظامی ایالات متحده آمریکا علیه ملت‌ها و کشورهای مستقل، از جمله ایران و ونزوئلا، بوده است. برخی رسانه‌ها کوشیده‌اند با تقطیع سخنان و ارائه تفسیری مغایر با مقصود اصلی گوینده، زمینه سوءبرداشت و ایجاد اخلال در روابط تاریخی دو کشور را فراهم آورند.

نمایندگی ایران همچنین نوشته است: سفارت جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌کند که سخنان وزیر امور خارجه ایران، به هیچ روی، متضمن بی‌احترامی یا داوری منفی درباره ملت بزرگ ونزوئلا، نهادهای قانونی، مقامات یا حاکمیت ملی این کشور نبوده است. دولت و ملت ونزوئلا همواره از احترام عمیق دولت و ملت ایران برخوردار بوده‌اند و ایستادگی تاریخی مردم ونزوئلا در دفاع از استقلال و حاکمیت ملی خود، همواره مورد تحسین جمهوری اسلامی ایران بوده است.

سفارت ایران نوشت: پیوند مستحکم میان انقلاب اسلامی ایران و انقلاب بولیواری ونزوئلا، که بر پایه آرمان‌های مشترک استقلال‌خواهی، عدالت‌طلبی، مقابله با سلطه‌جویی و احترام متقابل شکل گرفته است، با فضاسازی‌ها و تلاش‌های تفرقه‌افکنانه آسیب نخواهد دید.

در این بیانیه همچنین نوشته شده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس بار دیگر تأکید می‌کند که روابط عمیق، دوستانه و برادرانه میان دولت‌ها و ملت‌های ایران و ونزوئلا، طی بیش از هفت دهه، بر اصول شناخته‌شده حقوق بین‌الملل، از جمله احترام متقابل، برابری حاکمیتی، استقلال سیاسی، عدم مداخله در امور داخلی و احترام به حاکمیت ملی استوار بوده است و در آینده نیز با اتکا به همین اصول و اراده مشترک دو ملت، استمرار و گسترش خواهد یافت.