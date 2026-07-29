به گزارش خبرگزاری مهر، عباس زارع، مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به وضعیت آموزش در صنعت چاپ و بستهبندی کشور اظهار کرد: در حوزه آموزش این صنعت با یک غفلت چندینساله مواجه بودهایم. در حالی که صنعت چاپ و بستهبندی ایران طی سالهای اخیر پیشرفت قابل توجهی داشته و توانسته جایگاه مناسبی در منطقه به دست آورد که میزان صادرات نیز گواه این موضوع است، اما همزمان نتوانستهایم آموزش را متناسب با این توسعه نهادینه کنیم. به همین دلیل، آموزش امروز به حلقه گمشده بازار کار و صنعت چاپ و بستهبندی تبدیل شده است.
وی با تأکید بر نقش آموزشهای تخصصی افزود: از نخستین روزهای حضور در دفتر امور چاپ، یکی از دغدغههای اصلی ما توسعه آموزش بود. در همین راستا، دورههای آموزشی در ۱۲ سرفصل تخصصی بهصورت برخط برای فعالان صنعت برگزار شد. همچنین با تعامل و همکاری اتحادیه چاپخانهداران استان تهران، این برنامهها انسجام بیشتری پیدا کرد و آموزشهای تخصصی در سطح کشور گسترش یافت.
زارع ادامه داد: دفتر امور چاپ در برگزاری دورههای آموزشی اتحادیه چاپخانهداران تهران نیز مشارکت داشت. این دورهها در حوزههایی همچون مالیات، بیمه، قانون کار و مسائل مرتبط با حوزه کار و امور اجتماعی برگزار شد که از نیازهای اصلی چاپخانهها به شمار میروند. جا دارد از رئیس اتحادیه چاپخانهداران تهران نیز قدردانی کنم؛ چرا که امروز با رویکردی مبتنی بر آرامش و عقلانیت، برنامههای مناسبی در این اتحادیه در حال اجراست و دفتر امور چاپ نیز همچون گذشته در کنار این مجموعه خواهد بود.
مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به رویکرد این دفتر در حوزه آموزش اظهار کرد: آموزش را در دو سطح تعریف کردهایم؛ نخست آموزش آکادمیک در هنرستانها و دانشگاهها و دوم آموزشهای مهارتی و تخصصی مورد نیاز بازار کار. متأسفانه در هر دو بخش با ضعفهای جدی روبهرو هستیم. در حوزه هنرستانها، تنها هنرستان امام صادق(ع) و چند مرکز محدود در برخی استانها بهصورت محدود فعالیت دارند و در بخش دانشگاهی نیز ظرفیتهای موجود پاسخگوی نیاز صنعت نیست.
وی افزود: بررسیهای ما نشان داد که در گام نخست باید تمرکز بیشتری بر توسعه آموزش در هنرستانها داشته باشیم. بر همین اساس، رایزنیهای گستردهای با وزارت آموزش و پرورش انجام شد و خوشبختانه به نتایج مطلوبی رسیدیم. بر اساس این برنامه، بهزودی تفاهمنامهای میان معاونت امور فرهنگی، معاونت امور هنری، سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، پنج ادارهکل استانی و اتحادیههای چاپخانهداران پنج استان منعقد خواهد شد.
زارع خاطرنشان کرد: باید بگویم پس از انعقاد این تفاهم نامه خبرهایی خوشی در خصوص گسترش رشته چاپ در هنرستان ها خواهیم شنید. همچنین از اتحادیههای چاپخانهداران درخواست کردهایم تا در کنار هنرستانها قرار بگیرند و از ظرفیت واحدهای تولیدی برای آموزش عملی هنرجویان استفاده کنند تا فارغالتحصیلان این رشتهها پس از دریافت دیپلم، بهطور مستقیم وارد بازار کار شوند.
وی در پایان تأکید کرد: آموزش در صنعت چاپ و بستهبندی، حلقه مفقودهای است که طی سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته و همگام با توسعه این صنعت رشد نکرده است. اگر برای این موضوع در کوتاهترین زمان ممکن چارهاندیشی نشود، در آینده نزدیک با کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه خواهیم شد. خوشبختانه دفتر امور چاپ، تشکلهای صنفی، وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش برنامههای مشترکی را برای رفع این خلأ تدوین کردهاند که امیدواریم اجرای آنها گام مؤثری در توسعه آموزش و تأمین نیروی متخصص صنعت چاپ و بستهبندی کشور باشد
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