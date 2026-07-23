روایتگر جنگ باید زبان حقیقت، حافظ امنیت و پاسدار انسجام ملی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نوروزپور در یادواره شهدای رسانه استان تهران که روز پنجشنبه در شهرستان ورامین برگزار شد، با گرامیداشت یاد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای شهید در جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران گفت: شهدای رسانه تنها ناظران و ثبت‌کنندگان جنگ نبودند، بلکه خود بخشی از مقاومت ملت ایران شدند و با قلم، دوربین و حضور شجاعانه خود اجازه ندادند حقیقت میدان در میان انبوه روایت‌های جعلی و تحریف‌شده دشمن گم شود.

وی با اشاره به ابیاتی از دفتر سوم مثنوی معنوی:

«الحذر ای مرگ‌بینان بارعوا

العجل ای حشربینان سارعوا

الصلا ای لطف‌بینان افرحوا

البلا ای قهربینان اترحوا»

اظهار کرد: مولانا مرگ را برای همه دارای یک چهره و یک معنا نمی‌داند. مرگ برای کسی که تنها پایان زندگی را می‌بیند، مایه هراس است؛ اما برای کسی که افق حشر و لطف الهی را پیش چشم دارد، دروازه گشایش و جاودانگی است. خبرنگاران و روایتگران شهید ما نیز مرگ‌بین نبودند؛ حشربین و لطف‌بین بودند و آگاهانه در میدان خطر ماندند تا آنچه بر مردم و میهنشان گذشت، ناگفته و تحریف‌نشده باقی بماند.

نوروزپور با بیان اینکه «روایتگر شهید، خود از صحنه حذف می‌شود، اما روایتش اجازه نمی‌دهد حقیقت حذف شود»، افزود: قلم و دوربین این شهیدان صرفاً ابزار ثبت واقعه نبود، بلکه سلاح دفاع از حقیقت، حافظه تاریخی ملت و سند مظلومیت و ایستادگی ایران بود.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزیر فرهنگ سپس به پنج مسئولیت مهم بسیجیان و روایتگران جنگ در شرایط کنونی اشاره کرد.

وی نخستین مسئولیت را پاسداری از انسجام ملی و جلوگیری از دوقطبی‌های مخرب دانست و گفت: مطابق تأکیدات رهبر معظم انقلاب، اختلافات، حتی اختلافات موجه، نباید به تنازع و تفرقه تبدیل شود. هیچ خبر، تحلیل یا موضع‌گیری نباید به تحقیر بخشی از مردم، تخریب ارکان کشور یا تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی بینجامد. در روز جنگ، برنده‌شدن در یک مجادله جناحی ممکن است به قیمت تضعیف انسجام ملی تمام شود و این دقیقاً همان چیزی است که دشمن دنبال می‌کند.

وی حرکت در چارچوب راهبردهای رهبر معظم انقلاب را دیگر اصل اساسی دانست و افزود: روایتگر نباید در مسائل کلان و راهبردی از رهبری جلو بیفتد یا عقب بماند. اگر راهبرد رهبری مقاومت و جنگ باشد، همه توان باید در خدمت مقاومت قرار گیرد و اگر راهبرد ایشان آتش‌بس یا صلح عزتمندانه باشد، کسی حق ندارد با شعارهای تندتر، آن را سازش معرفی کند. به تعبیر روشن ولایت‌مداری فقط تبعیت از تصمیمی نیست که با سلیقه شخصی ما هماهنگ باشد؛ تبعیت در هر دو موقعیت، معیار واقعی ولایت‌مداری است.

نوروزپور رعایت اصول امنیت عملیاتی یا «OPSEC» را سومین وظیفه روایتگران برشمرد و تصریح کرد: امنیت عملیاتی فقط به خودداری از انتشار تصاویر موشک‌ها، محل استقرار نیروها یا زمان عملیات محدود نمی‌شود. گاهی یک اظهارنظر، تحلیل، گلایه یا حدس رسانه‌ای می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره توانایی‌ها، ضعف‌ها، خسارت‌ها، اختلافات و تصمیمات آینده کشور در اختیار دشمن قرار دهد. هر فعال رسانه‌ای باید پیش از انتشار از خود بپرسد این محتوا چه اطلاعاتی به دشمن می‌دهد و چه خطری برای مردم و نیروهای خودی ایجاد می‌کند.

معاون امور رسانه‌ای و تبلیغات وزیر فرهنگ، تقویت تاب‌آوری و امید اجتماعی را چهارمین وظیفه دانست و گفت: براساس تبیین رهبر معظم انقلاب، یکی از اهداف اصلی دشمن در جنگ ترکیبی، هدف‌گرفتن تاب‌آوری مردم است. روایتگر باید مراقب باشد محتوای او به مردم قدرت، آرامش و امکان ادامه زندگی بدهد و به گسترش ترس، خشم و احساس بی‌پناهی منجر نشود. البته امیدآفرینی به معنای پنهان‌کردن مشکلات یا ساختن پیروزی‌های خیالی نیست؛ امید پایدار از صداقت، همدلی، نشان‌دادن توان کشور و ارائه افق روشن پدید می‌آید.

نوروزپور پنجمین مسئولیت را جلوگیری از ایجاد خطای محاسباتی در مسئولان و جامعه عنوان کرد و افزود: بزرگ‌نمایی یا کوچ‌نمایی موفقیت‌ها، کوچک‌نمایی یا بزرگنمایی خسارت‌ها، انتشار گزارش‌های غیرواقعی از افکار عمومی و ارائه تحلیل‌های آرزومندانه می‌تواند تصویری نادرست از میدان بسازد و تصمیم‌گیران را به اشتباه بیندازد. وظیفه روایتگر فقط تقویت روحیه نیست؛ او باید چشم صادق میدان باشد.

وی در پایان تأکید کرد: بسیجی روایتگر باید زبان حقیقت، حافظ امنیت، پشتیبان انسجام ملی، تقویت‌کننده تاب‌آوری مردم و تابع راهبرد رهبری باشد؛ نه با هیجان از فرمان جلو بیفتد، نه با تردید از آن عقب بماند و نه برای یک موفقیت رسانه‌ای کوتاه‌مدت، اعتماد مردم و مصلحت کشور را هزینه کند.

یادواره شهدای رسانه استان تهران با هدف گرامیداشت یاد شهدای رسانه و تجلیل از مجاهدت‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در جنگ تحمیلی، با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولان، خانواده‌های شهدا و اصحاب رسانه در سالن اجتماعات شهرداری ورامین برگزار شد.