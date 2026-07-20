روایت کودکان شهید میناب، هدیه وزیر فرهنگ به وزرای شانگهای

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «صلح و جنگ» با تمرکز بر فاجعه شهادت کودکان مظلوم میناب در نشست وزرای فرهنگ سازمان شانگهای در قرقیزستان رونمایی شد.



این کتاب به زبان‌های عربی، انگلیسی و فارسی در مرکز ترجمه و نشر سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شده است و به فاجعه میناب و معرفی دانش آموزان دختر و پسر مدرسه شجره طیبه میناب می‌پردازد.

کتاب «صلح و جنگ» در بیست و سومین نشست وزرای فرهنگ سازمان شانگهای در قرقیزستان با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به روسا، معاونین و کارشناسان هیئت‌های شرکت کننده ارایه شد.



در این اجلاس علاوه بر سخنرانی وزیر فرهنگ در مراسم افتتاحیه که به محکومیت جنایات آمریکا و رژیم صهیونسیتی بر علیه ایران پرداخت، در متن بیانیه پایانی نیز به این موضوع اشاره شد که همه هیئت‌های شرکت‌کننده آن را امضا کردند.