به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی در شبکه مجازی خود نوشت: رهبر معظم انقلاب در پیام مهم و ارزشمند خود به این نکته اشاره کردند که موضوع مقاومت لبنان برای ایران از چنان اهمیتی برخوردار است که در ماده نخست تفاهم‌نامه نیز مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این اشاره، اعتبار دوباره‌ای به تفاهم‌نامه بخشید؛ چرا که این موضوع می‌توانست در متن گنجانده نشود، اما درج آن نشان‌دهنده جایگاه مهم مقاومت لبنان در رویکرد جمهوری اسلامی ایران است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین تاکید کرد: دیپلماسی هم‌چنان ادامه میدان است.