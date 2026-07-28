بررسی عملکرد کارگروه ساماندهی مد و لباس در کمیسیون فرهنگی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، عملکرد کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۱۴۰۴ و چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بررسی شد. نشستی که در آن ضمن ارائه گزارش عملکرد این کارگروه، بر حمایت از تولیدکنندگان، توسعه شبکه عرضه پوشاک ایرانی ـ اسلامی و تکمیل زنجیره تولید تا مصرف تأکید شد.

بازنگری در نظام مالیاتی برای حمایت از تولیدکنندگان پوشاک ایرانی_اسلامی

در این نشست، قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، با قدردانی از حمایت‌ها و همراهی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پیشبرد برنامه‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس، بر ضرورت تکمیل زنجیره سیاست‌گذاری، تولید، عرضه و مصرف در حوزه پوشاک تأکید کرد.

او، با بیان اینکه مأموریت کارگروه تنها به حوزه طراحی و تولید محدود نمی‌شود، اظهار داشت: وظیفه ما رصد و پیگیری همه مراحل زنجیره تولید تا مصرف در حوزه پوشاک است تا ضمن حمایت از تولید داخلی، زمینه دسترسی مردم به پوشاک مناسب با هویت ایرانی ـ اسلامی فراهم شود.

آشنا، یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی صنعت پوشاک را نبود شبکه‌های منسجم و کارآمد عرضه و فروش دانست و افزود: برای رفع این مشکل، برنامه‌ریزی‌های متعددی در دستور کار قرار گرفته است تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را در بسترهای مناسب به بازار عرضه کنند.

دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده با وزارت آموزش و پرورش گفت: در قالب جلسات مشترک، موضوع تدوین استانداردهای کیفی و کمی پوشاک دانش‌آموزی و طراحی لباس‌هایی متناسب با فرهنگ، هویت و ارزش‌های ملی و اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج و راهکارهای مناسبی نیز حاصل شده است.

او، ادامه داد: تلاش ما بر این است که همه طرح‌های ارائه‌شده در حوزه مد و لباس بر پایه هویت ایرانی ـ اسلامی شکل بگیرد و در عین برخورداری از کیفیت مطلوب، با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.

آشنا، همچنین از تعامل گسترده با طراحان و تولیدکنندگان این حوزه خبر داد و تصریح کرد: برای آنکه ایده‌های نو و طرح‌های خلاقانه از مرحله اولیه به تولید انبوه برسند، باید حمایت‌های مالی و اعتباری لازم پیش‌بینی شود. همچنین لازم است از ظرفیت طراحان سراسر کشور استفاده کنیم و زمینه حضور فعال آنان در این عرصه را فراهم آوریم.

او، با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزود: باید مشوق‌های لازم برای فعالان صنعت پوشاک در نظر گرفته شود تا تولیدات شایسته و متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی با کیفیت مطلوب و قدرت رقابت بیشتر وارد بازار شود.

آشنا، در پایان سخنان خود، یکی از مطالبات مهم این حوزه را بازنگری در نظام مالیاتی تولیدکنندگان پوشاک و مد ایرانی ـ اسلامی عنوان کرد و گفت: با همکاری کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، باید زمینه پیش‌بینی مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان این بخش فراهم شود تا موانع تولید کاهش یافته و انگیزه سرمایه‌گذاری و توسعه این صنعت افزایش یابد.

تلاش کارگروه مد و لباس برای تشکیل صنف طراحان

در ادامه، محسن گرجی، دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس، گزارشی از مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات این کارگروه ارائه کرد و با اشاره به فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه آموزش، ساماندهی، ترویج و توسعه مد و لباس ایرانی ـ اسلامی، دستاوردهای سال گذشته و برنامه‌های پیش‌رو را تشریح کرد.

او، با بیان اینکه برگزاری نشست‌های آموزشی، تشکیل کارگروه‌های استانی، اجرای پویش‌های فرهنگی حوزه مد و لباس، برپایی نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های ملی و بین‌المللی و توسعه فعالیت‌های رسانه‌ای از مهم‌ترین مأموریت‌های این کارگروه به شمار می‌رود، گفت: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۶۰ جلسه کارگروه مد و لباس در استان‌های مختلف کشور برگزار و ۸۴۸ شناسه «شیما» برای فعالان این حوزه صادر شده است.

گرجی همچنین به اقدامات انجام‌شده در زمینه نظارت و پایش فعالیت فعالان مد و لباس در فضای مجازی، برگزاری نمایشگاه‌های مد و لباس با الگوی ایرانی ـ اسلامی، توسعه همکاری‌های بین‌المللی در حوزه دیپلماسی فرهنگی و برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی اشاره کرد و افزود: تاکنون ۵۳ رویداد در این حوزه، از جمله رویدادهای «آرتادخت» و «ایران‌دخت»، برگزار شده است.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس با اشاره به برگزاری سیزدهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر با شعار «کشف ایران» اظهار کرد: در این جشنواره، از میان ۷۱۵ طراح، ۳۰۰۰ اثر به مرحله نهایی راه یافتند.

او، همچنین برگزاری نمایشگاه پوشاک ایرانی ـ اسلامی «هدی» همزمان با نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم، ساماندهی طراحان و صدور ۱۳۶ کارت عضویت، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، بهره‌گیری از هوش مصنوعی در حوزه مد و لباس، تولید محتوای رسانه‌ای و اجرای پویش‌های فرهنگی را از دیگر برنامه‌های این کارگروه برشمرد.

گرجی درباره پویش‌های ملی اجرا شده نیز گفت: پویش «ایران یک‌پارچه» با هدف بازخوانی هویت فرهنگی، تقویت وحدت ملی و ترویج روحیه میهن‌دوستی و همچنین پویش «دوستت دارم ایران جانم» از جمله برنامه‌های شاخص فرهنگی این کارگروه بوده است.

او، با اشاره به توسعه آموزش‌های تخصصی در این حوزه افزود: در سال ۱۴۰۴، بیش از یک‌هزار ساعت آموزش در حوزه کسب‌وکار مد و لباس برگزار شد و این میزان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲ هزار و ۸۰۴ ساعت آموزش افزایش یافته است.

دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس در پایان، مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌رو را برگزاری رویداد «سرو ایران»، تشکیل صنف طراحان لباس، راه‌اندازی کمیته هوش مصنوعی، برگزاری رویداد فروش پوشاک ایرانی ـ اسلامی با نماد مقاومت، ایجاد موزه مجازی مد و لباس ایرانی، حمایت از راه‌اندازی فروشگاه آنلاین تخصصی پوشاک ایرانی ـ اسلامی و همکاری و حمایت از اینفلوئنسرهای فعال در ترویج پوشاک ایرانی ـ اسلامی عنوان کرد.

در ادامه این نشست، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای ارتقای عملکرد کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور مطرح کردند.

از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده می‌توان به ضرورت ایجاد مشوق‌های مؤثر برای توسعه حوزه مد و لباس، توجه ویژه به مقوله پوشش، حمایت از تولیدکنندگان، طراحان و فعالان این عرصه، احیای پوشش‌های محلی و بومی اقوام ایرانی، ایجاد مراکز دائمی عرضه پوشاک ایرانی ـ اسلامی و توسعه شبکه طراحی، تولید، عرضه و معرفی محصولات اشاره کرد.

نمایندگان همچنین بر لزوم بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های شورای فرهنگ عمومی برای ترویج الگوی پوشش ایرانی ـ اسلامی، تدوین راهبردهای مؤثر برای اصلاح سازوکارهای حوزه مد و لباس، شکل‌گیری زنجیره منسجم طراحی، تولید، توزیع و عرضه، فراهم کردن بستر مناسب برای حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ایجاد نمایشگاه‌های دائمی به‌منظور معرفی تولیدات فاخر این حوزه تأکید کردند.

از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده، تشکیل هلدینگ‌های تخصصی مد و لباس، تقویت فرهنگ عفاف در تولیدات پوشاک، پرهیز از به‌کارگیری نمادهای مغایر با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در طراحی لباس، تدوین نقشه راه با اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت، استفاده از ظرفیت‌های مردمی، راه‌اندازی سامانه‌ای جامع برای اقدامات ایجابی و سلبی در حوزه مد و لباس، طراحی پیوست‌های رسانه‌ای برای معرفی تولیدات و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور رفع موانع تولید و دستیابی به تفاهم‌نامه‌های مشترک از جمله مهم‌ترین موارد مورد تأکید اعضای کمیسیون بود.

در پایان، اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و تدوین برنامه‌ای منسجم برای ارتقای جایگاه مد و لباس ایرانی ـ اسلامی تأکید کردند و این موضوعات را از مهم‌ترین اولویت‌های پیش‌روی کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور برشمردند.

در این جلسه، حجت‌الاسلام حمید رسایی، امیرحسین ثابتی، احمد راستینه، حجت‌الاسلام اسماعیل سیاوشی، حجت‌الاسلام حسن‌علی اخلاقی، سیدعلی یزدی‌خواه، احد بیوته، علی‌اکبر علیزاده و علی شیرین‌زاد از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی حضور داشتند. همچنین مهدی محمدی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی رمضانی چابک، مدیرکل دفتر امور مجلس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرشید فلاح مدیر عامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی و هنری امام رضا علیه السلام و محسن شریفی، مدیرکل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، نیز در این جلسه حضور یافتند.