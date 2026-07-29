به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، پرداخت تسهیلات ساخت مسکن از سوی بانک مسکن، در کنار حمایت از جریان تولید و عرضه واحدهای مسکونی، زمینه تقویت فعالیت در زنجیره گسترده صنایع و خدمات مرتبط با بخش مسکن را فراهم می‌کند.

بر اساس این گزارش، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان خردادماه، ۴۴۰۳ واحد مسکونی در قالب ۵۳۶ فقره قرارداد از تسهیلات ساخت مسکن بانک مسکن بهره‌مند شده‌اند. این میزان در مقایسه با تعداد واحدهای دریافت‌کننده تسهیلات ساخت مسکن در مدت مشابه سال گذشته، رشد ۷۳ درصدی را نشان می‌دهد.

مجموع تسهیلات پرداختی در این بخش طی سه ماهه نخست امسال به ۴۵ هزار و ۲۲۸ میلیارد ریال رسیده است. این آمار تنها مربوط به تسهیلات ساخت مسکن بوده و تسهیلات پرداختی بانک مسکن به طرح نهضت ملی مسکن را شامل نمی‌شود.

تسهیلات ساخت در بانک مسکن با هدف پشتیبانی از فرآیند تولید و تکمیل واحدهای مسکونی و تقویت توان سازندگان پرداخت می‌شود و تداوم این روند می‌تواند به تحرک بیشتر در بخش ساخت‌وساز و صنایع وابسته به مسکن کمک کند.

بر اساس ضوابط جاری، سقف تسهیلات مشارکت مدنی ساخت برای پروژه‌های احداثی با استفاده از فناوری‌های نوین یا پروژه‌های در حال ساخت توسط سازندگان حرفه‌ای، در مراکز استان‌ها و جزایر کیش و قشم، ۱۵ میلیارد ریال به ازای هر واحد و در سایر پروژه‌ها ۱۲ میلیارد ریال تعیین شده است.

همچنین سقف تسهیلات مشارکت مدنی در شهرهای جدید پردیس، پرند، اندیشه، سهند، فولادشهر، بهارستان و صدرا نیز بر همین اساس تعیین شده است.

این سقف در سایر شهرها و دیگر مناطق آزاد تجاری برای پروژه‌های احداثی با استفاده از فناوری‌های نوین یا در حال ساخت توسط سازندگان حرفه‌ای، ۱۲ میلیارد ریال و برای سایر پروژه‌ها ۹ میلیارد ریال تعیین شده است.