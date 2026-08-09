به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی عصر امروز یکشنبه در بازدید از انبار نفت شهید کیارش ضمن تأکید بر اهمیت پایداری زیرساخت‌های انرژی، نقش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در تأمین مستمر سوخت و حفظ آرامش جامعه در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را مهم و برجسته ارزیابی کرد.

وی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر، اظهار کرد: دشمن در دو جنگ اخیر، با اتکا به پیش‌فرض‌ها و محاسبات نادرست، اقدام به تجاوز و حمله به جمهوری اسلامی ایران کرد؛ ولی در ارزیابی میزان تاب‌آوری نظام، ظرفیت‌های کشور و همراهی و انسجام مردم دچار خطای محاسباتی شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: دولت در جریان این دو جنگ، دو رویکرد اساسی را به‌صورت هم‌زمان دنبال کرد؛ نخست، حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه از جبهه نبرد و دوم، حفظ آرامش و ثبات در جامعه و استمرار خدمات‌رسانی به مردم؛ لذا، عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در هر دو حوزه، نقش مؤثری در مدیریت شرایط و حفظ پایداری کشور داشت.

پورعلی، ادامه داد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، به‌عنوان بخشی مهم از بدنه دولت باوجود حملات ناجوانمردانه دشمن به زیرساخت‌های انرژی و مراکز نفتی، توانست با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت صحیح، پیش‌بینی سناریوهای مختلف و اتخاذ تدابیر لازم، سطح مناسبی از تاب‌آوری و پایداری را در ارائه خدمات حفظ کند و اجازه ندهد خللی در تأمین فرآورده‌های نفتی و آرامش عمومی جامعه ایجاد شود.

وی تأکید کرد: نقش مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، چه در زمینه پشتیبانی از جبهه نبرد و چه در زمینه استمرار خدمات‌رسانی و آرامش‌بخشی به جامعه، نقشی مهم، مؤثر و قابل‌تقدیر بوده است.