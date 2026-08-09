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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۱

لزوم پایداری زیرساخت‌های انرژی در لرستان

لزوم پایداری زیرساخت‌های انرژی در لرستان

خرم‌آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان بر لزوم پایداری زیرساخت‌های انرژی در این استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی عصر امروز یکشنبه در بازدید از انبار نفت شهید کیارش ضمن تأکید بر اهمیت پایداری زیرساخت‌های انرژی، نقش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در تأمین مستمر سوخت و حفظ آرامش جامعه در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را مهم و برجسته ارزیابی کرد.

وی با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر، اظهار کرد: دشمن در دو جنگ اخیر، با اتکا به پیش‌فرض‌ها و محاسبات نادرست، اقدام به تجاوز و حمله به جمهوری اسلامی ایران کرد؛ ولی در ارزیابی میزان تاب‌آوری نظام، ظرفیت‌های کشور و همراهی و انسجام مردم دچار خطای محاسباتی شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: دولت در جریان این دو جنگ، دو رویکرد اساسی را به‌صورت هم‌زمان دنبال کرد؛ نخست، حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه از جبهه نبرد و دوم، حفظ آرامش و ثبات در جامعه و استمرار خدمات‌رسانی به مردم؛ لذا، عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در هر دو حوزه، نقش مؤثری در مدیریت شرایط و حفظ پایداری کشور داشت.

پورعلی، ادامه داد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، به‌عنوان بخشی مهم از بدنه دولت باوجود حملات ناجوانمردانه دشمن به زیرساخت‌های انرژی و مراکز نفتی، توانست با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت صحیح، پیش‌بینی سناریوهای مختلف و اتخاذ تدابیر لازم، سطح مناسبی از تاب‌آوری و پایداری را در ارائه خدمات حفظ کند و اجازه ندهد خللی در تأمین فرآورده‌های نفتی و آرامش عمومی جامعه ایجاد شود.

وی تأکید کرد: نقش مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، چه در زمینه پشتیبانی از جبهه نبرد و چه در زمینه استمرار خدمات‌رسانی و آرامش‌بخشی به جامعه، نقشی مهم، مؤثر و قابل‌تقدیر بوده است.

کد مطلب 6912559

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