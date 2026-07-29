روحیه جهادی امتداد سیره معصومین و علمای ربانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید ابوالحسن فاطمی صبح چهارشنبه در ششمین اجلاسیه مجمع عالی جهادگران کشور با گرامیداشت مقام شهدا اظهار کرد: فعالیت جهادی نه یک اقدام مقطعی، بلکه برگرفته از متن قرآن، سیره پیامبر اکرم (ص) و اهلبیت (ع) است.
وی با یادآوری تلاش شبانهروزی امیرمؤمنان علی (ع) در تأمین آذوقه نیازمندان و فرسودگی شانههای امام سجاد (ع) از حمل انبانهای غذا برای مستمندان، این رفتارها را الگوهای فراموشنشدنی برای نسل امروز دانست.
امام جمعه شهرکرد در ادامه به حکایتی از مرحوم علامه بحرالعلوم اشاره کرد و گفت: آن عالم ربانی شبی خادم خود را نزد شاگردش فرستاد و او را به دلیل بیاطلاعی از گرسنگی همسایه سرزنش کرد؛ سپس خود شخصاً غذا برای آن خانواده فرستاد. هیچکس از وضعیتشان آگاه نبود. این روحیه فریادرسی همان سرمایه معنوی است که امروز در حرکتهای جهادی تجلی یافته است.
وی با اشاره به ابعاد پنهان اسلام ناب افزود: ولایت فقیه سالها در حلقههای علمی مطرح بود، اما امام خمینی (ره) آن را به عرصه حکمرانی آورد. زیارت اربعین نیز قرنها در مقیاس محدود برگزار میشد، اما امروز به بزرگترین اجتماع انسانی تاریخ با حضور دهها میلیون نفر تبدیل شده است؛ حرکتی که ریشه در تأکید امام حسن عسکری (ع) دارد.
حجتالاسلام فاطمی با استناد به فرازی از زیارت اربعین امام صادق (ع) خاطرنشان کرد: امام حسین (ع) جان خود را بذل کرد تا بندگان را از جهالت و گمراهی برهاند. این معارف بهتدریج کشف و درک میشوند.
نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری در پایان تأکید کرد: مفهوم جهاد در کتب فقهی همواره وجود داشت، اما نظام جمهوری اسلامی آن را به صحنه عمل آورد. امروز دامنه فعالیت جهادگران از مرزهای یک روستا و استان فراتر رفته و ظرفیت تأثیرگذاری در سطح منطقه و جهان را یافته است.
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