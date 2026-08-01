خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها؛ جنگ تحمیلی تمام‌عیار از سوی دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه ایران اسلامی در حالی به مراحل حساس و تعیین‌کننده رسیده است که امت اسلامی خاصه شیعیان از سراسر عالم با جاذبه مغناطیس حسین (ع) با پای تن و پای قلب راهی پیاده‌روی در مسیرهای منتهی به کربلای معلی می‌شوند.

مکتب حسینی به ما یاد داده است که مقاومت و ایستادگی در برابر جبهه باطل با هر هزینه‌ای و فارغ از نتیجه، پیروزی نهایی را نصیب جبهه حق می‌کند همان‌طور که قیام حضرت سیدالشهدا (ع) پس از چند سال به سقوط بنی‌امیه انجامید و در بلندمدت سبب بیداری امت اسلامی و الگویی برای انقلاب اسلامی ایران شد و به تعبیر امام راحل (ع)، «محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است».

بر همین مبناست که ملت مبعوث‌ ایران اسلامی در برابر تجاوزات دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی، به پا خاست و به تأسی از امامش، راه مقاومت را پیش گرفت، راهی که بعد از پنج ماه دشمن را کلافه و عصبانی کرده است. پیاده‌روی اربعین با تمام مشکلات و سختی‌های راه نیز در همین منطق تعریف می‌شود و ضرورت می‌یابد، حرکتی که این روزها با افزایش لحظه به لحظه زائران حسینی از سرتاسر عالم در حال تقویت است و می‌رود که بزرگ‌ترین اجتماع جامعه بشری را شکل دهد.

چرایی فضیلت والای زیارت امام حسین

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم حجت‌پناه، مدرس حوزه و دانشگاه در چهارمحال و بختیاری با تسلیت ایام اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و با اشاره به جریان آیین معنوی پیاده‌روی اربعین، اظهار کرد: مکتب ناب اسلام آیین‌های جمعی متعددی را برای مسلمین تدارک دیده که مناسک حج ابراهیمی از جمله این آیین‌ها است.

حجت‌پناه با ذکر اینکه اهل بیت علیهم السلام همواره ما را به زیارت قبر شریف حضرت سیدالشهدا (ع) توصیه و تشویق کردند، ادامه داد: فضائل فراوانی برای زیارت حرم مطهر حضرت بیان شده و تأکیدات متعدد از ائمه اطهار به ما رسیده است. درباره سفر معنوی حج و زیارت بیت الله الحرام که هرساله حدود پنج میلیون مسلمان از سراسر جهان را به سمت سرزمین وحی می‌کشاند، آموزه‌های دینی می‌گویند که مسلمان اگر مستطیع باشد، حج برایش واجب می‌شود.

وی افزود: این استطاعت شامل هم توانایی مالی هم توانایی جسمی و جانی است یعنی اگر پزشکان تشخیص دهند که این سفر و جابجایی برای فرد ضرر جانی دارد، حج از گردنش ساقط می‌شود و بر او واجب نیست حتی اگر استطاعت مالی داشته باشد.

حجت‌پناه با تصریح اینکه زیارت اباعبدالله الحسین علیه السلام اما با وجود خطرات و مشکلات مسیر فضیلت بسیاری دارد و اکیداً به آن توصیه شده است، گفت: یک دلیل این حجم از تأکیدات و توصیه‌های اهل بیت علیهم السلام نسبت به فضیلت این زیارت، ناظر بر حرکت جمعی به سوی تمدن‌سازی نوین اسلامی است.

پیاده‌روی اربعین، مقدمه حاکمیت اسلام بر جهان

این حافظ قرآن کریم با بیان اینکه خدای سبحان بر طبق نص صریح قرآن در آیه ۳۳ از سوره توبه، وعده حاکمیت اسلام بر جهان را داده است، گفت: این حاکمیت اسلامی در پرتو حرکت جهانی و با اسم رمز «یا لثارات الحسین» تحقق می‌یابد، نام حضرت اباعبدالله حرارتی را در قلوب و اذهان جاری می‌سازد که تا ابد سرد نمی‌شود. بنابراین خدای متعال زیرساخت‌های یک حرکت جهانی را از بستر این امام همام و مکتب عاشورا پایه‌ریزی می‌کند.

حجت‌پناه با اشاره به فعالیت مواکب پیاده‌روی اربعین حسینی در طریق الحسین و البته در داخل کشورمان در این ایام، توضیح داد: امروز «موکب» صرفاً یک واژه یا مکان برای پذیرایی از زوار حسینی نیست بلکه حقیقتاً تبدیل به یک فرهنگ شده است زیرا خدمت به ساحت نورانی اهل بیت خاصه امام حسین علیه السلام در وجود شیعیان و امت اسلامی نهادینه شده و قرن‌ها با این مردم است.

مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه فرهنگ موکب‌داری این روزها جلوه‌های زیبایی را خلق می‌کند، افزود: این روزها هر کسی با هر بضاعتی ولو به قدر یک حصیر برای زیرانداز و استراحت، تلاش دارد تا در خدمت زوار حسینی باشد چرا که خدمت به زائران و محبان امام حسین علیه السلام، خدمت به خود حضرت است.

حجت‌پناه با بیان اینکه رمز و راز حرکت جهانی برای تحقق حاکمیت حق، در همین حرکت عمومی امت اسلامی در طریق الحسین علیه السلام است، اظهار کرد: زائران حسینی باید همواره این نکته را مدنظر قرار دهد که به زیارت چه کسی می‌رود و به چه حرکت عظیمی ملحق شده است.

وی با اشاره به حضور بی‌وقفه مردم در خیابان‌ها و میدان‌های شهرها و روستاها، گفت: مردم برای خالی نماندن سنگر خیابان، شیفت‌بندی کردند و زیارت اربعین را کوتاه می‌کنند تا به سنگر خیابان برسند. این تاب‌آوری اجتماعی از همین مغناطیس حسینی و عشق و ارادت واقعی به حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام سرچشمه می‌گیرد.

جهاد خیابان در پرتو آموزه‌های مکتب حسینی

کارشناس مسائل دینی با اشاره به تداوم جنایات دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه کشورمان و ضرورت افزایش تاب‌آوری اجتماعی، بیان کرد: باید گفت که پیاده‌روی اربعین از یک‌سو و حضور مردم در تجمعات شبانه از دیگرسو در چارچوب یک جبهه و یک منطق قرار دارد که همان منطق حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است.

وی اظهار کرد: حرکت باشکوه اربعین از مؤلفه‌های تقویت امنیت، انسجام و تاب‌آوری ملی در شرایط جنگی است، و در پرتو این روحیه و عزم حسینی، چه آنانی که توفیق حضور در راهپیمایی اربعین را دارند و چه کسانی که در کشور می‌مانند و در اجتماعات شبانه حضور پیدا می‌کنند، همگی در مسیر یک هدف مشترک گام برمی‌دارند. باید تلاش کنیم در این شرایط حساس و سرنوشت‌ساز کشور از حضور مردم خالی نشود و سنگرهای داخلی حفظ شود.

حجت‌پناه با تأکید بر اینکه امام حسین (ع) خون خودشان را بذل کردند تا مردم را بیدار کنند، گفت: امام خمینی (ره) باعث شدند مردم ایران بیدار شوند و امام شهیدمان مردم منطقه و بلکه مردم دنیا را به این بیداری رساندند لذا امروز می‌بینیم پیروان ادیان مختلف از اهل سنت گرفته تامسیحی، یهودی و افراد با عقاید گوناگون به عشق حضرت در مسیر مشایه قدم می‌زنند.

وی با بیان اینکه اربعین فرصت معرفی اسم شریف و دلبرانه امام حسین علیه السلام به سرتاسر عالم است، افزود: امید است زائرانی که توفیق حضور در حرکت عظیم اربعین را دارند، زیارت با خلوص و معرفت را داشته باشند و این همایش عظیم معنوی را با حضورشان تقویت کنند.