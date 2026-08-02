اربعین و خیابان؛ دو سنگری که باید حفظ شود

حجتالاسلام والمسلمین حمید بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام و با اشاره به رستاخیز عظیم و معنوی پیادهروی اربعین، اظهار کرد: جمع کثیری از امت مبعوث در این روزها در مانور سیاسی و معنوی اربعین، بر اقتدار و عظمت این همایش باشکوه میافزایند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فارسان با ذکر اینکه امت مبعوث ایران اسلامی در این ایام سنگر خیابان را هم خالی نگذاشتند، ادامه داد: این ملت بزرگ پنج ماه است که هر شب در حماسه خیابانی نقشآفرینی میکنند و بسیاری از خانوادهها برنامهریزی امورشان را به نحوی تنظیم کردند که حتماً به اجتماع شبانه برسند و یک شب را هم از دست ندهند.
بهرامی با تأکید بر اینکه برخی از اهالی مؤمن و همیشه در صحنه فارسان حتی یک شب را هم در اجتماع خیابانهای فارسان غیبت نداشتند، افزود: چگونه میتوان قدردان این ملت بود که سرشار از شعور سیاسی و اطاعت محض از ولایت مطلقه فقیه هستند و این حضور را یک تکلیف و از نماز شب هم واجبتر میدانند.
کارشناس مسائل دینی با اشاره به اینکه این ملت مبعوث هم بر اهمیت اجتماعات شبانه و هم بر فضائل شرکت در اربعین حسینی آگاهند، گفت: این دو حرکت عمومی و معنوی مکمل هماند و هر دو سنگر باید حفظ شود. اربعین حسینی یک رزمایش بزرگ فرهنگی و نمایش قدرت حسینی و مذهب تشیع است که جلوه بینالمللی دارد؛ جهاد خیابان نیز رزمایش عزم و اراده حسینی و ستون فقرات امنیت و تابآوری در شرایط جنگی است.
بهرامی با تأکید بر مقاومت ملت ایران در برابر جنایات و خباثتهای دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی، گفت: ملت مبعوث خوب میداند که هزینه تسلیم و سازش در برابر جبهه باطل آنچنان سنگین و خسارتبار است که خدای سبحان در چند جای قرآن از جمله در آیه «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ کَانُوا قَوْمًا فَاسِقِینَ» (زخرف/۵۴) هشدار میدهد، خفتپذیری در برابر ظلم، به مثابه خروج از مدار حق و پیش گرفتن خط غیرالهی است.
وی با یادآوری اینکه مقاومت و جهاد در عصر ما در ظاهر هزینه دارد، ادامه داد: دشمن زیرساختها و بیمارستانها و مراکز علمی و فرهنگی، مدارس و دانشگاهها و ... را هدف حمله قرار میدهد و مردم مظلوم و کودکان معصوم ما را به شهادت میرساند. مقاومت اما در ترازوی حکمت الهی و منطق عقلانی ارزانتر، عاقلانهتر و ثمربخشتر از هر رویکردی است و خدا بشارت داده است که «وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا» (عنکبوت/۶۹)
بهرامی با تأکید بر اینکه ملت مبعوث تحت منویات رهبر ثالث انقلاب راه مقاومت و جهاد را ادامه میدهد، یادآور شد: منطق رهبر انقلاب منطبق با آموزههای وحیانی است. امروز امتهای آزاده و مسلمان در محاصره ظلم ترکیبی استکبار جهانی و در رأس آنها آمریکای کودککش و رژیم پوشالی صهیونی قرار دارد و راهی جز مقاومت و ایستادگی تحت هدایت ولایت فقیه زمان نداریم تا به فضل الهی نصرت و پیروزی نصیب اسلام و مسلمین شود.
وی با یادآوری اینکه ملت مبعوث به تأسی از اباعبدالله الحسین علیه السلام شعار «هیهات من الذله» را در خیابانها و میدانهای شهرها و روستاها فریاد زدند، اظهار کرد: امام شهیدمان هم پیش از شهادت فرمود «مثلی لا یبایع مثل یزید» و تأسی به آموزههای عاشورایی به فضل الهی منجر به نصرت نهایی جبهه حق خواهد شد.
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