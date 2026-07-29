محسن مومنی در تشریح جزئیات مأموریت‌های ۲۴ ساعت گذشته در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از مجموع حوادث ثبت‌شده، ۳ مورد مربوط به سوانح جاده‌ای، ۴ مورد خدمات حضوری و ۱ مورد نیز عملیات نجات در مناطق کوهستانی بوده است.

وی با اشاره به وضعیت آسیب‌دیدگان این حوادث افزود: در این بازه زمانی ۱۱ نفر دچار حادثه شدند که متأسفانه ۱۰ نفر از این افراد مصدوم شدند. از میان مصدومان، ۴ نفر جهت تکمیل روند درمان به نزدیک‌ترین مراکز درمانی منتقل شده و ۳ نفر نیز به‌صورت سرپایی از خدمات امدادی بهره‌مند شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان به پراکندگی جغرافیایی عملیات‌ها اشاره کرد و گفت: تیم‌های عملیاتی از پایگاه‌های چاله سیاه و مورچه‌خورت شاهین‌شهر، طالخونچه و پلیس‌راه مبارکه، کرکس نطنز، سه‌راهی سد چادگان و ازونبلاغ فریدونشهر در کمترین زمان ممکن به محل وقوع حوادث اعزام شدند.

مومنی در پایان با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای امدادی در سراسر محورهای مواصلاتی و مناطق حادثه‌خیز استان، از شهروندان و مسافران خواست تا با رعایت نکات ایمنی و اجتناب از صعودهای غیرفنی در ارتفاعات، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.