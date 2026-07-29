ظرفیت پارک ۵۰ هزار خودروی دیگر در مهران وجود دارد

حیدر نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش چشمگیر تردد زائران در روزهای منتهی به اربعین حسینی، اظهار داشت: تمامی پارکینگهای تعیینشده در شهر مهران برای ارائه خدمات به زائران آماده هستند و در حال حاضر هیچگونه معضل یا مشکل پیشبینینشدهای در زمینه اسکان، توقف خودروها و مدیریت ترددها وجود ندارد و تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از زائران اندیشیده شده است.
وی با تأکید بر ظرفیتهای موجود، افزود: پارکینگ بزرگ اربعین مهران همچنان دارای ظرفیت پذیرش خودروهای زائران است و با برنامهریزی دقیق، این مرکز میتواند حجم بالای خودروهای ورودی را به خوبی مدیریت کند و از زائران درخواست شده است تا برای مدیریت بهتر ترددها، از ظرفیتهای مشخصشده و پارکینگهای رسمی استفاده کنند.
فرماندار مهران با اشاره به اینکه خودروگاههای شماره یک و دو اربعین مهران اکنون به حدود ۷۵ درصد ظرفیت خود رسیدهاند، تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳۵ هزار دستگاه خودرو پس از پایش، کنترلهای ترافیکی و ساماندهی در این محوطهها جای گرفتهاند و این حجم از ورود خودروها نشان میدهد که موج اصلی سفرهای اربعینی در حال شکلگیری است و مدیریت ظرفیت پارکینگها در روزهای آینده اهمیت دوچندانی خواهد داشت.
نعمتی با بیان اینکه در کنار خودروگاههای شماره یک و دو، بیش از ۱۵۰ خودروگاه خصوصی نیز در اطراف شهر مهران، پایانه مرزی و مسیرهای دسترسی فعال شدهاند، خاطرنشان کرد: این ظرفیت گسترده نشان میدهد که مدیریت اربعین در مهران تنها محدود به مرز نیست، بلکه از ورودیهای شهر تا محل توقف خودروها و مسیرهای منتهی به پایانه را در بر میگیرد و بر اساس نرخ مصوب ستاد مرکزی اربعین، هزینه توقف خودرو در خودروگاههای رسمی به ازای هر ۲۴ ساعت ۶۰ هزار تومان تعیین شده است و تیمهای نظارتی روند اجرای این نرخ را به صورت مستمر پایش میکنند تا از دریافت مبالغ خارج از ضابطه جلوگیری شود.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همه دستاندرکاران خدماترسانی به زائران، گفت: با هماهنگی همه دستگاهها، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با عزت برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین باشیم و هیچ گونه مشکلی در زمینه پارک خودروها و تردد زائران ایجاد نشود.
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