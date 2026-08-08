به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید نصیر حسینی در پیامی به مناسبت هفدهم مردادماه، روز خبرنگار، این روز را یادآور جایگاه والای آگاهیبخشی، حقیقتجویی و رسالت خطیر اصحاب رسانه دانست.
در این پیام آمده است: «ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»؛ سوگند خداوند متعال به قلم و آنچه مینگارد، گواهی روشن بر قداست آگاهیبخشی و جایگاه رفیع جستجوگران حقیقت در اندیشه توحیدی است.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه روز خبرنگار تنها یک مناسبت تقویمی نیست، افزود: این روز یادآور رسالت انسانهای آزادهای است که با سلاح قلم و بیان به نبرد با تاریکیها، جهالتها و تحریفها میروند.
در ادامه این پیام با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان عرصه رسانه، بهویژه شهید محمود صارمی، تأکید شده است: خون پاک شهیدان رسانه، تضمینکننده بقای حقیقت و بیداری جامعه است.
آیتالله حسینی با اشاره به شرایط رسانهای امروز و گسترش جنگ شناختی ترکیبی تصریح کرد: نظام سلطه و امپراتوری رسانهای غرب با حربه تحریف، قلب و ذهن ملتها را هدف قرار داده و در چنین شرایطی خبرنگاران متعهد، افسران شجاع و خطشکنان جبهه جهاد تبیین هستند.
وی با تأکید بر اینکه رسالت خبرنگار تراز انقلاب اسلامی فراتر از اطلاعرسانی صرف است، گفت: این رسالت با بصیرتافزایی، امیدآفرینی، صیانت از افکار عمومی و پاسداری از سرمایه اجتماعی نظام پیوند خورده است.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: خبرنگار آگاه از یک سو دیدهبان بیدار جامعه در برابر کژیها و کاستیهاست و با نقد منصفانه و مشفقانه مسیر اصلاح را هموار میکند و از سوی دیگر باید پیشرفتها و دستاوردهای جبهه حق را به درستی روایت کند تا غبار یأس و سیاهنمایی از چهره جامعه زدوده شود.
در این پیام همچنین صداقت، امانتداری، شجاعت در بیان حق و استقلال رأی به عنوان ارکان اساسی حرفه خبرنگاری مورد تأکید قرار گرفته است.
آیتالله حسینی تصریح کرد: خبرنگاری که با اتکا به تقوای رسانهای، قلم خود را وقف اعتلای کلمهالله، دفاع از مظلومان و انعکاس صدای بیصدایان میکند، بیشک مجاهد فیسبیلالله است.
نماینده ولیفقیه در کهگیلویه و بویراحمد در پایان، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی طلایهداران جبهه آگاهی، اصحاب رسانه، خبرنگاران، عکاسان و نویسندگان پرتلاش و دغدغهمند استان تبریک گفت و از درگاه خداوند متعال برای مجاهدان عرصه خبر و رسانه، توفیق روزافزون، ثبات قدم در مسیر حق و عاقبتبخیری مسئلت کرد.
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