به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر، محمدحسین کبادی، با اشاره به گزارش مرکز عملیات اضطراری اظهار کرد: در این مدت، ۳۹۷ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند، ۲۲ نفر به‌صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند، ۴۷ نفر از طریق نجات فنی نجات یافتند، ۶۹ نفر اسکان اضطراری داده شدند، ۸ نفر به مناطق امن منتقل شده و هزار و ۴۷۰ نفر نیز اقلام امدادی دریافت کردند.

وی افزود: در پوشش امدادی تجمعات انبوه نیز ۲۲ هزار و ۴۱۳ نفر خدمات امدادی دریافت کردند که از این تعداد، ۳۷ نفر به مراکز درمانی منتقل شدند، ۲۹۲ نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند و ۲۲ هزار و ۶۶ نفر اسکان یافتند.

کبادی با بیان اینکه بیشترین حوادث هفته گذشته در استان‌های مازندران، هرمزگان و گلستان ثبت شده است، گفت: بیشترین تعداد مصدومان نیز مربوط به استان‌های مازندران، اصفهان و گلستان بوده است.

وی با اشاره به وقوع ۴۴۸ حادثه ترافیکی در محورهای برون‌شهری افزود: در این حوادث، ۳۰۸ مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند و ۱۰ نفر نیز به‌صورت سرپایی درمان شدند.

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر همچنین از وقوع ۳۱ حادثه کوهستان و ۸ حادثه جوی و اقلیمی در هفته گذشته خبر داد و گفت: در حوادث جوی، هزار و ۴۵۸ نفر تحت تأثیر قرار گرفتند.

کبادی تصریح کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده، ۶۵ درصد حوادث هفته گذشته مربوط به سوانح ترافیکی، ۱۱ درصد حملات نظامی، ۱۰ درصد فوریت‌های پزشکی، ۴ درصد حوادث کوهستان، ۳ درصد حوادث محیط‌های آبی، یک درصد حوادث جوی و اقلیمی و ۶ درصد نیز سایر حوادث بوده است.