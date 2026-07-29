معصومه صفری اوریمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید نظارت بر بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: در پی افزایش قیمت تخممرغ، کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی از ۲۱ واحد عرضه مواد غذایی در سطح شهرستان بازدید کردند که در نتیجه آن، ۱۰ واحد صنفی به دلیل عرضه تخممرغ بالاتر از نرخ مصوب برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
وی با تأکید بر تداوم بازرسیها افزود: نظارت مستمر بر بازار با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان، جلوگیری از گرانفروشی و برخورد با تخلفات اقتصادی ادامه خواهد داشت.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر در بخش دیگری از سخنان خود از ادامه برداشت برنج در شالیزارهای شهرستان خبر داد و گفت: امسال برنج در سطح هشت هزار و ۶۸۹ هکتار از اراضی شالیزاری قائمشهر کشت شده و تاکنون برداشت محصول از ۸۵۰ هکتار انجام شده است.
صفری اوریمی با بیان اینکه تاکنون سه هزار و ۶۵۵ تن شلتوک تولید شده است، افزود: با ادامه برداشت در روزهای آینده، پیشبینی میشود مجموع تولید شلتوک شهرستان به حدود ۴۳ هزار و ۳۰۰ تن برسد.
وی با اشاره به فعالیت ۱۱ هزار و ۱۴۰ بهرهبردار در بخش شالیکاری اظهار کرد: متوسط عملکرد مزارع حدود چهار هزار و ۳۰۰ کیلوگرم در هر هکتار برآورد میشود و تمامی عملیات برداشت نیز بهصورت صددرصد مکانیزه انجام میشود که نقش مهمی در کاهش ضایعات، افزایش سرعت برداشت و ارتقای کیفیت محصول دارد.
مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر خاطرنشان کرد: کارشناسان این مدیریت بهصورت مستمر روند برداشت محصول و وضعیت بازار کالاهای اساسی را رصد میکنند تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان، حقوق مصرفکنندگان نیز حفظ شود.
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