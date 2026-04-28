معصومه صفری اوریمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این محصول در الگوی کشت منطقه افزود: باقلا سبز از جمله محصولات پرمصرف و اقتصادی شهرستان به شمار می‌رود که سالانه بخشی از اراضی کشاورزی به کشت آن اختصاص می‌یابد.

وی میانگین عملکرد این محصول را حدود ۹ تن در هر هکتار عنوان کرد و ادامه داد: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و مدیریت مطلوب مزارع، پیش‌بینی می‌شود مجموع تولید باقلا سبز در قائم‌شهر به حدود ۵۸۵ تن برسد.

صفری اوریمی با بیان اینکه حدود ۵۰۰ بهره‌بردار در تولید این محصول فعالیت دارند، تصریح کرد: کشت باقلا سبز علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال و پویایی اقتصاد کشاورزی منطقه دارد.

وی درباره رقم کشت‌شده در مزارع نیز گفت: رقم «برکت» به دلیل سازگاری بالا با شرایط اقلیمی، عملکرد مناسب و کیفیت مطلوب، مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر در پایان خاطرنشان کرد: کارشناسان این مدیریت در طول مراحل کاشت، داشت و برداشت با حضور در مزارع، توصیه‌های فنی لازم را برای بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری به کشاورزان ارائه می‌کنند.