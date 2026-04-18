معصومه صفری در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در سال زراعی جاری، ۵۴ هکتار از اراضی کشاورزی قائم‌شهر به کشت توت‌فرنگی اختصاص یافته است.

صفری اوریمی با اشاره به ظرفیت‌های اقلیمی و خاکی منطقه در تولید این محصول افزود: بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، پیش‌بینی می‌شود مجموع برداشت توت‌فرنگی در سال جاری به حدود ۴۸۳ تن برسد.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰۰ بهره‌بردار در تولید این محصول فعالیت دارند، اظهار کرد: بخش عمده تولیدکنندگان در روستاهای مستعد کشاورزی مستقر هستند و این موضوع نقش مهمی در پایداری تولید دارد.

صفری اوریمی درباره ارقام مورد استفاده در مزارع توت‌فرنگی قائم‌شهر نیز توضیح داد: ارقام کاماراسو، سلوا و نوع محلی بیشترین سطح کشت را به خود اختصاص داده‌اند که به دلیل سازگاری مناسب با شرایط آب‌وهوایی منطقه، عملکرد مطلوبی از خود نشان داده‌اند.

وی متوسط عملکرد تولید توت‌فرنگی در این شهرستان را ۸.۵ تن در هر هکتار عنوان کرد و گفت: استفاده از روش‌های به‌روز کاشت، نهال‌های سالم و رعایت اصول فنی کارشناسان جهاد کشاورزی، در افزایش بهره‌وری نقش مؤثری داشته است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی قائم‌شهر همچنین ارزش اقتصادی این محصول را بیش از ۶۰ میلیارد تومان برآورد کرد و افزود: توت‌فرنگی یکی از محصولات مهم و درآمدزا در شهرستان محسوب می‌شود که توسعه آن می‌تواند در بهبود معیشت کشاورزان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی اثرگذار باشد.