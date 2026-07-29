به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شکایتهای متعدد شهروندان مبنی بر ایجاد مزاحمت، تهدید با استفاده از ارعاب و سایر اقدامات مجرمانه توسط یکی از افراد شرور و اراذلواوباش در شهرستان رومشکان و همچنین پس از صدور دستور جلب این فرد از سوی مرجع قضایی، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.
مأموران جانبرکف انتظامی با اشراف اطلاعاتی، اقدامات تخصصی و بهرهگیری از همکاری مؤثر شهروندان، موفق به شناسایی مخفیگاه متهم شده و پس از هماهنگی قضایی، در عملیاتی مقتدرانه و ضربتی به محل اختفای وی وارد شدند.
متهم بهمحض رؤیت مأموران قصد فرار داشت که با هوشیاری و اقدام سریع و قاطعانه پلیس، دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، متهم دارای سوابق متعدد کیفری از جمله اخلال در نظم عمومی، درگیری و حمل مواد مخدر بوده و از افراد شناختهشده در ایجاد ناامنی و سلب آسایش شهروندان محسوب میشود.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، ضمن قدردانی از همکاری شهروندان، به افراد شرور، اراذلواوباش و مخلان نظم و امنیت عمومی هشدار داد که پلیس با پشتیبانی دستگاه قضایی، با قاطعیت، اقتدار و بدون هیچگونه اغماض با هرگونه اقدام مجرمانه برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد امنیت و آرامش مردم خدشهدار شود.
گفتنی است، این اقدام قانونی و مقتدرانه پلیس با حمایت دستگاه قضایی، موجبات رضایت و قدردانی اهالی منطقه را فراهم کرد و بار دیگر عزم جدی مجموعه انتظامی و قضایی در تأمین امنیت پایدار را به نمایش گذاشت.
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