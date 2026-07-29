ماندگاری هوای گرم در لرستان

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز پنج‌شنبه و تا اوایل هفته آینده، جو استان آرام و پایدار است.

وی گفت: در این مدت سرعت وزش باد افزایش می‌یابد و گاهی به بازه قابل‌ملاحظه تا نسبتاً شدید نیز می‌رسد.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: همچنین برای روزهای آغازین هفته پیشرو، برای اغلب نقاط افزایش ابر پیش‌بینی می‌شود.

مرادپور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی طی امروز کماکان هوای گرم بر روی منطقه ماندگار است که می‌تواند با مخاطراتی همچون افزایش مصرف حامل‌های انرژی، خطر گرمازدگی، خطر آتش‌سوزی در مراتع، احتمال خسارت ناشی از تنش دمایی در بخش کشاورزی و دامداری و... همراه باشد.

وی عنوان کرد: روزهای پایانی هفته قدری از شدت گرمای هوا کاسته می‌شود؛ لذا ضمن درنظرداشتن سایر تمهیدات لازم، صرفه‌جویی در مصرف آب و برق و اجتناب از ترددهای غیرضرور جهت جلوگیری از گرمازدگی به همگان توصیه می‌شود.