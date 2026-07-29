به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی، این اداره کل با برپایی غرفهای محیطزیستی در مسیر پیادهروی جاماندگان اربعین، با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و ارتقای مسئولیتپذیری اجتماعی، میزبان زائران و عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.
این غرفه روز ۱۳ مردادماه ۱۴۰۵، مصادف با اربعین حسینی، در خیابان فدائیان اسلام، پل سیمان، واقع در منطقه ۲۰ شهرداری تهران برپا میشود و برنامههای متنوع آموزشی و فرهنگی را به شهروندان ارائه خواهد کرد.
در این برنامه، کیسههای ویژه جمعآوری پسماند میان زائران توزیع میشود و کارشناسان محیط زیست با آموزشهای چهرهبهچهره، راهکارهای کاهش تولید زباله، تفکیک پسماند از مبدأ و حفظ پاکیزگی محیط را به شرکتکنندگان آموزش خواهند داد؛ همچنین از زائرانی که در حفظ نظافت و پاکیزگی مسیر پیادهروی مشارکت مؤثری داشته باشند، با اهدای هدایای فرهنگی و محیطزیستی تقدیر خواهد شد.
اداره کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اجرای این برنامه میکوشد فرهنگ مسئولیتپذیری در قبال محیط زیست را در کنار ارزشهای ایثار، همدلی و مشارکت اجتماعی که از جلوههای راهپیمایی اربعین است، تقویت کند.
این اقدام همسو با مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران و با هدف پیوند ارزشهای فرهنگ ایرانی-اسلامی با آموزههای زیستمحیطی طراحی شده و امید است با مشارکت شهروندان، گامی مؤثر در حفظ پاکیزگی مسیرهای برگزاری مراسم و نهادینهسازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست باشد.
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