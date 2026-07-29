به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر صیدایی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان زنجان با تشریح آخرین اقدامات این سازمان در توسعه زیرساخت دادههای مکانی کشور، اظهار کرد: هماکنون ارتباط شبکه ملی زیرساخت دادههای مکانی (SDI) میان دستگاههای اجرایی برقرار شده و تاکنون حدود ۲۵ هزار لایه اطلاعاتی بر روی این شبکه بارگذاری شده است و تمامی استانها به این مجموعهها دسترسی دارند.
وی با بیان اینکه جهان امروز با سرعت زیادی در حال تحول و دگرگونی است، افزود: هرچه اطلاعات ملی و استانی کاملتر، دقیقتر و بهروزتر باشد، تصمیمسازی و تصمیمگیری مدیران نیز جامعتر، علمیتر و اثربخشتر خواهد بود.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور با اشاره به تفاوت ظرفیت استانها در حوزه تولید و بهرهبرداری از دادههای مکانی، تصریح کرد: استانها از نظر تصویربرداری هوایی، تعداد ایستگاههای تخصصی، میزان بارگذاری اطلاعات در سامانه SDI و بهرهبرداری از این زیرساخت شرایط متفاوتی دارند، اما استان زنجان در بسیاری از این شاخصها رتبههای اول تا سوم کشور را به خود اختصاص داده است.
صیدایی با اشاره به سابقه فعالیت این سازمان گفت: طی بیش از هفت دهه فعالیت سازمان نقشهبرداری کشور، بیش از ۶ میلیون تصویر هوایی از نقاط مختلف کشور تهیه شده است که این اطلاعات، بستر مناسبی برای مدلسازی، تحلیل دادهها و برنامهریزی دقیق مدیران در سطوح مختلف فراهم کرده است.
وی با تأکید بر اینکه پایه و شالوده مدیریت، برنامهریزی صحیح است، افزود: اطلاعات دقیق، معتبر و بهروز، موجب افزایش اطمینان، جامعیت و اصالت برنامهریزیها میشود و بدون برخورداری از دادههای صحیح، تصمیمگیریها با خطا و هزینههای بیشتری همراه خواهد بود.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور با اشاره به اهمیت حکمرانی دادهمحور در دنیا اظهار داشت: دادهها در حوزههای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تولید میشوند، اما یکی از جامعترین و ارزشمندترین انواع دادهها، دادههای مکانی است که میتواند مبنای بسیاری از تصمیمات کلان کشور قرار گیرد.
وی ادامه داد: مکان و فضا، فصل مشترک تمامی فعالیتهای انسانی است و همه اقدامات در بستر فضا انجام میشود؛ از این رو ایجاد تناسب میان فضا، کالبد و محتوا و همچنین آیندهنگری در توسعه، مستلزم توجه جدی به دادههای مکانی است.
صیدایی با بیان اینکه سازمان نقشهبرداری کشور بیش از ۷۰ سال مسئولیت جمعآوری و تولید دادههای مکانی را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: این سازمان از سال ۱۳۳۲ و همزمان با اجرای نخستین برنامه هفتساله عمرانی کشور تأسیس شد و از همان زمان تجهیزات و امکانات تخصصی متعددی در اختیار آن قرار گرفت.
وی افزود: هواپیماهای تخصصی تصویربرداری هوایی، کشتیهای آبنگاری برای مطالعه اعماق دریاها، سواحل، جزر و مد و همچنین ایستگاههای ثقلسنجی که با استفاده از فناوری GPS کوچکترین حرکات سطح زمین را رصد میکنند، از جمله زیرساختهای مهم این سازمان به شمار میروند.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور با اشاره به فرآیند تحلیل دادههای مکانی گفت: اطلاعات دریافتی از سامانههای مختلف پس از تجزیه و تحلیل، مدلسازی شده و خروجیهای متعددی از آن استخراج میشود که یکی از مهمترین آنها پایش و شناسایی پدیده فرونشست زمین است؛ موضوعی که امروز از چالشهای مهم بسیاری از مناطق کشور محسوب میشود.
وی در ادامه با اشاره به روند توسعه زیرساخت دادههای مکانی در کشور اظهار کرد: تهیه اطلاعات از ابتداییترین ابزار یعنی نقشه آغاز میشود و در ادامه بر اساس الگوی بینالمللی زیرساخت دادههای مکانی (SDI) که از سوی سازمان ملل متحد مطرح شده، این اطلاعات در قالب یک شبکه یکپارچه در اختیار دستگاههای اجرایی قرار میگیرد.
صیدایی خاطرنشان کرد: این الگو در ایران نیز اجرا شده و امروز تمامی دستگاههای ملی و استانها به شبکه SDI متصل هستند که این امر زمینه تبادل اطلاعات، جلوگیری از موازیکاری، افزایش هماهنگی میان دستگاهها و ارتقای کیفیت تصمیمگیری و برنامهریزی توسعه کشور را فراهم کرده است.
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