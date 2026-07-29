محموله سیگار قاچاق در دیلم توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امید صابر اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید موسوی با دریافت خبری مبنی بر دور زدن کاروان خودروهای شوتی از مسیرهای خاکی، با هماهنگی قضائی به محل اعزام شدند.



فرمانده انتظامی شهرستان دیلم افزود: خودروهای مورد نظر به دستور ایست توجه نکردند، اما یکی از خودروهای حامل کالای قاچاق که فاقد مدارک بود، شناسایی و توقیف شد.

وی گفت: در بازرسی از این خودرو، ۳۵ کارتن سیگار شامل ۳۵۹ هزار و ۶۰۰ نخ کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم یادآور شد: خودرو و محموله به انبار کالای قاچاق تحویل و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.