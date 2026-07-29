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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۲

محموله سیگار قاچاق در دیلم توقیف شد

محموله سیگار قاچاق در دیلم توقیف شد

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان دیلم از توقیف یک محموله سیگار قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امید صابر اظهار کرد: مأموران ایستگاه بازرسی شهید موسوی با دریافت خبری مبنی بر دور زدن کاروان خودروهای شوتی از مسیرهای خاکی، با هماهنگی قضائی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم افزود: خودروهای مورد نظر به دستور ایست توجه نکردند، اما یکی از خودروهای حامل کالای قاچاق که فاقد مدارک بود، شناسایی و توقیف شد.

وی گفت: در بازرسی از این خودرو، ۳۵ کارتن سیگار شامل ۳۵۹ هزار و ۶۰۰ نخ کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان دیلم یادآور شد: خودرو و محموله به انبار کالای قاچاق تحویل و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.

کد مطلب 6903169

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