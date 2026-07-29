بیش از ۱۹۰ کیلومتر فیبرنوری در سه شهرستان غرب تهران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رضایی با اشاره به اجرای برنامه توسعه شبکه فیبرنوری در غرب استان تهران اظهار کرد: در شهرستان‌های قدس، شهریار و ملارد عملیات حفاری و فیبرگذاری با جدیت در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در شهر قدس بیش از ۲۴ کیلومتر، در شهریار ۱۰۲ کیلومتر و در ملارد حدود ۷۰ کیلومتر حفاری و فیبرگذاری انجام شده است، افزود: با وجود اختلال ایجادشده در روند اجرای پروژه‌ها بر اثر جنگ اخیر، عملیات اجرایی متوقف نشده و همچنان ادامه دارد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای اتصال روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات، تصریح کرد: تقریباً همه روستاهای استان تهران به این شبکه متصل هستند و ارتقای کیفیت خدمات در برخی مناطق نیز در دستور کار قرار دارد.

رضایی با بیان اینکه پیش از این نیز بخشی از شبکه فیبرنوری توسط شرکت مخابرات در این سه شهرستان ایجاد شده است، گفت: علاوه بر مخابرات، مجوز توسعه شبکه برای اپراتور ایرانسل در شهریار و رایتل در شهرستان‌های قدس و ملارد صادر شده تا با ایجاد فضای رقابتی، حق انتخاب بیشتری برای شهروندان فراهم شود.

وی همچنین از توسعه همزمان زیرساخت‌های نسل پنجم تلفن همراه خبر داد و افزود: تاکنون ۲۵ سایت نسل پنجم در شهر قدس و ۵۴ سایت در شهرستان شهریار شامل شهرهای اندیشه، باغستان و شهریار به بهره‌برداری رسیده است.