کشف ۳۰۰۰ میلیارد ریال مواد اولیه پلیمری و کالای یکبارمصرف در ساری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی فرمانده انتظامی مازندران امروز در تشریح کشف ۵۰ تن مواد اولیه پلیمری و ۳۵۰هزار عدد کالای تولید شده لوازم یکبار مصرف احتکاری به ارزش ۳ هزار میلیارد ریال در شهرستان ساری، اظهار داشت: با عنایت به شرایط کنونی کشور و در پی هدف قرار گرفتن تعدادی از زیر ساخت های پتروشیمی و به تبع آن کمبود مواد اولیه پلیمری در کشور عده ای از افراد سودجو و فرصت طلب از موقعیت سوء استفاده نموده و جهت التهاب این نوع کالا که مواد اولیه تولید اکثر کالا ها از جمله لوله های پلیمری و یکبار مصرف و در نتیجه افزایش قیمت کالاها، اقدام به احتکار آن می کنند که موضوع بطور جدی در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا در اجرای تدابیر اتخاذ شده با رصد اطلاعاتی کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی، یک واحد صنعتی تولید لوازم یکبار مصرف در شهرستان ساری که اقدام به نگهداری و احتکار مقدار زیادی از کالاهای تولید شده و مواد اولیه پلیمری کرده بود، شناسایی کردند.

سردار مفخمی شهرستانی تصریح کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی با هماهنگی قضایی و در معیت کارشناسان اداره صمت در بازدید از این انبار واحد صنعتی، ۵۰ تن مواد اولیه پلیمری و ۳۵۰ هزار عدد کالای تولید شده لوازم یکبار مصرف احتکاری که فاقد ثبت در سامانه جامع انبار بوده را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مازندران افزود: کارشناسان ارزش ریالی اموال مکشوفه را بالغ بر۳ هزار میلیارد ریال برآورد کردند که در این خصوص یک متهم دستگیر و به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: پلیس در راستای مبارزه بی امان با قاچاق کالا و اخلالگران و محتکران همه ی تلاش خود را به کار بسته، تا تحرک از ضربه زنندگان به اقتصاد جامعه سلب شود.