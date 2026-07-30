به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز پنجشنبه در نشست مجامع خیرین و معاونت مشارکت های مردمی استان ‌های منطقه یک کشور که با حضور نمایندگان استان‌ های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، قزوین و کردستان و با محوریت شناسایی و ساماندهی خیرین خارج از کشور به میزبانی آذربایجان شرقی برگزار شد، انتخاب آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت ساماندهی خیرین مدرسه ‌ساز خارج از کشور را انتخابی شایسته دانست.

وی با اشاره به پیشینه فرهنگی و آموزشی تبریز، اظهار کرد: تبریز شهر اولین ‌هاست و یکی از مهم ‌ترین این نخستین ‌ها، شکل‌گیری آموزش نوین و مدرسه ‌سازی است. وجود مدارس ماندگاری همچون دبیرستان فردوسی و حضور خیران نام ‌آشنای مدرسه ‌ساز، گواه این سابقه ارزشمند است.

استاندار آذربایجان شرقی با تجلیل از مرحوم حاج غلامرضا مردانی‌آذر (برادر حاج کریم مردانی آذر، خیر نیک اندیش) از او به عنوان یکی از چهره‌ های ماندگار مدرسه ‌سازی یاد کرد و گفت: نگاه این خیر بزرگ به مدرسه ‌سازی صرفاً ساخت یک بنا نبود؛ بلکه اعتقاد داشت با گشایش درِ یک مدرسه، درِ یک زندان بسته می‌شود. ساخت مدارس باکیفیت و توجه ویژه به مدارس دخترانه از ویژگی ‌های برجسته اقدامات این خیر نیک ‌اندیش بود.

سرمست با اشاره به فرهنگ ریشه ‌دار نیکوکاری در آذربایجان شرقی افزود: خیرین این استان در حوزه ‌های مختلف سلامت، آموزش و امور اجتماعی نقش‌آفرین هستند و همین روحیه موجب شده تبریز به عنوان شهری پیشگام در فعالیت‌ های خیرخواهانه شناخته شود.

وی تصریح کرد: اگر بتوانیم ظرفیت ‌های خیرین را گرد هم آورده و در مسیر درست هدایت کنیم، بزرگ ‌ترین خدمت را انجام داده ‌ایم. تشکیل بانک اطلاعاتی خیرین، به ‌ویژه خیرین خارج از کشور، اقدامی مؤثر برای هدفمند کردن این ظرفیت ارزشمند است.

سرمست در تشریح روند شکل‌گیری مجمع خیرین مدرسه ‌ساز خارج از کشور اظهار داشت: در همایش خیرین مدرس ه‌ساز سال گذشته، از وزیر امور خارجه درخواست کردیم تا زمینه تشکیل مجمع خیرین مدرسه ‌ساز خارج از کشور با محوریت استان ‌های شمال‌ غرب در تبریز فراهم شود. خوشبختانه امروز با پیگیری ‌های انجام‌ شده، این ابتکار به نتیجه رسیده و شاهد آغاز فعالیت این مجمع هستیم.

استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه مدرسه‌ سازی باید از یک پروژه عمرانی به یک رویکرد توسعه‌ای تبدیل شود، خاطرنشان کرد: مدرسه آینده تنها محل آموزش نیست، بلکه کانون تربیت، مهارت ‌آموزی، نوآوری و پرورش سرمایه انسانی است.

وی پنج محور راهبردی نهضت مدرسه ‌سازی را عدالت آموزشی، توسعه مدارس هوشمند و نسل نو، گسترش هنرستان ‌ها و آموزش ‌های مهارتی، تقویت مسئولیت اجتماعی بنگاه ‌های اقتصادی و استقرار مدیریت داده‌ محور و شفاف در هدایت مشارکت ‌های مردمی برشمرد و گفت: این محورها مورد تأکید رئیس‌جمهور نیز قرار دارد و مسیر آینده توسعه آموزشی کشور را ترسیم می‌کند.

سرمست با اشاره به ظرفیت ‌های صنعتی استان افزود: توسعه هنرستان ‌های جوار صنعت و پیوند آموزش با نیازهای بازار کار از اولویت ‌های جدی آذربایجان شرقی است و در این زمینه از ظرفیت صنایع و بخش خصوصی نیز بهره خواهیم گرفت.

وی همچنین بر تبادل تجربیات میان استان‌ ها در حوزه مدرسه‌ سازی تأکید کرد و گفت: برگزاری چنین نشست ‌هایی فرصت مناسبی برای انتقال تجربه‌ های موفق، کاهش آسیب ‌ها و افزایش اثربخشی فعالیت ‌های خیرخواهانه است.

استاندار آذربایجان شرقی در پایان با قدردانی از حضور خیرین و مسئولان حاضر در این نشست اظهار داشت: هر مدرسه‌ای که امروز با همت خیرین ساخته می‌شود، فردا به ارتقای سرمایه انسانی، کاهش آسیب ‌های اجتماعی، افزایش بهره ‌وری و تقویت آینده ایران اسلامی منجر خواهد شد و مدیریت استان با تمام ظرفیت از نهضت مدرسه‌سازی حمایت می‌کند.

در پایان این نشست ساخت مدرسه ۶ کلاسه همراه با ۶ باب مغازه در طبقه همکف که درآمد حاصل از آن صرف امور آموزشی خواهد شد، توسط سید ضیاءالدین رضوی خسروشاهی خیر مدرسه ساز، به امضا رسید.