۱۱ انبار بزرگ احتکار کالا در جنوب و شرق استان کرمان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری اظهار کرد: طی یکسری اقدامات منسجم اطلاعاتی در اداره کل اطلاعات استان و با محوریت دادستان های جنوب و شرق استان کرمان، ۱۱ انبار بزرگ احتکار کالا در جنوب وشرق استان کرمان کشف و ضبط شد.

سالاری ارزش ریالی کالاهای مکشوفه شب و عصر روز گذشته را میلیاردها ریال برآورد کرد و افزود: در راستای منویات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی)، عزم دستگاه قضائی در برخورد با مفاسد اقتصادی جدی است و هیچ نقطه ای در استان کرمان برای سودجویان و مخلان نظام اقتصادی امن نخواهد بود.

کشف بیش از ۱۰ هزار قلم کالای احتکاری در رودبار جنوب

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان رودبار جنوب گفت: شب گذشته در راستای مبارزه بی امان با محتکران و مخلان نظام اقتصادی کشور، مجموعا بیش از ۱۰ هزار قلم کالای احتکاری از سه انبار در یک منزل مسکونی در این شهرستان کشف شد.

حامد عمرانی اظهار داشت: در پی گزارش سربازان گمنام امام زمان عج مبنی بر احتکار لوازم خانگی در سه انبار در یک منزل مسکونی بلافاصله موضوع در دستور کار دادستان رودبار جنوب قرار گرفت و با حضور میدانی در صحنه دستور فک قفل درب های انبار های خانگی صادر شد.

دادستان رودبار جنوب افزود: دستگاه قضایی با قاطعیت تمام چنین اموری را تحت کنترل و رصد قرار داده و هرگز به سوء استفاده گران و مخلان نظام اقتصادی اجازه ادامه این اقدامات را نخواهد داد.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای طرح مبارزه با محتکران مخلان نظام اقتصادی کشور تیمی متشکل از فرمانداری، اداره اطلاعات، اداره صنعت و معدن و تجارت، تعزیرات، پلیس و با محوریت دادسرای عمومی وانقلاب در این شهرستان تشکیل شده است.

وی گفت: در ادامه این طرح شب گذشته سه انبار دیگر در این شهرستان مورد بازرسی قرار گرفت که الحمدلله مورد خاصی محرز نشد.

کشف ۲ انبار احتکار کالاهای اساسی ۲۰ میلیارد ریالی در کهنوج

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان کهنوج از کشف دو انبار بزرگ احتکار کالاهای اساسی مردم در این شهرستان خبر داد و گفت: ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بالغ بر ۲۰میلیارد ریال است.

مجید سیمی اظهار داشت: با توجه به اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات و پس از ارائه گزارش مبنی بر احتکار مقادیر زیاد مواد غذایی و لوازم خانگی در این شهرستان، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار دادستانی قرار گرفت.

وی به بازدید میدانی از انبارهای احتکار کالا اشاره کرد و گفت: شب گذشته به همراه اعضای کارگروه احتکار شهرستان کهنوج و عوامل انتظامی از دو انبار احتکار موادغذایی و لوازم خانگی بازدید به عمل آمد و در نهایت دستور پلمب و توقیف کالاهای احتکار شده صادر شد.

انبار احتکار دارو در منوجان پلمب شد

معاون دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان منوجان از کشف دو انبار احتکار دارو و موادغذایی در این شهرستان خبر داد و گفت: بررسی های اولیه حکایت از آن دارد که ارزش ریالی کالاهای مکشوفه بالای ۲۰ میلیارد ریال است.

امید رضائی اظهار داشت: شب گذشته در راستای طرح مبارزه با احتکار و اخلال گران نظام اقتصادی این دو انبار توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شناسایی و کشف شد.

وی اعلام کرد: در این انبارها مقادیر زیادی داروی ایرانی و خارجی و همچنین اقلام خوراکی از قبیل برنج و مایحتاج اساسی مردم کشف و ضبط شده است.

کشف یک انبار احتکار کالا با بیش از ۱۰ هزار پوشک بچه در بم

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان بم از کشف بیش از ۱۰ هزار پوشک بچه از نوع خارجی در یک انبار احتکار کالا در این شهرستان خبر داد.

محمد ضیاالدینی اعلام کرد: طی چند روز گذشته با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات شرق استان چندین انبار بزرگ احتکار کالا شامل یک انبار احتکار ۱۰۰ تنی برنج خارجی، یک انبار لوازم آرایشی، بهداشتی عمدتا تاریخ مصرف گذشته و همچنین یک انبار دارو و مکمل های ورزشی غیر مجاز و تاریخ مصرف گذشته در این شهرستان کشف و پلمب شده است.