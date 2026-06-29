کشف ۲۰ هزار تن نهاده دامی احتکارشده در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسن مفخمی شهرستانی اظهار کرد: در چارچوب اجرای طرح‌های مقابله با مفاسد اقتصادی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، یک شبکه سازمان‌یافته فعال در زمینه احتکار و توزیع خارج از شبکه نهاده‌های دامی را که در مازندران و یکی از استان‌های همجوار فعالیت داشت، شناسایی کردند.

وی افزود: بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد اعضای اصلی این باند در یکی از شهرستان‌های استان گلستان مستقر هستند که پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی مازندران با همکاری پلیس استان گلستان، عملیات مشترکی را برای دستگیری متهمان اجرا کردند.

فرمانده انتظامی مازندران تصریح کرد: در بازرسی از انبار محل نگهداری کالا، بیش از ۲۰ هزار تن نهاده دامی شامل سویا و ذرت که خارج از شبکه رسمی توزیع و به صورت احتکاری نگهداری می‌شد، کشف و ضبط شد.

سردار مفخمی شهرستانی ارزش تقریبی نهاده‌های کشف‌شده را بر اساس نظر کارشناسان، ۱۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: دو متهم اصلی این پرونده به همراه چند نفر از همدستانشان دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.