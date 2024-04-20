شورای راهبردی استان بوشهر راه اندازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر پورکبگانی صبح شنبه در نخستین شورای اداری سال جاری بخش ویژه خارگ اظهار داشت: جزیره خارگ دارای اهمیت بسیار بالا و یکی از نقاط راهبردی ایران اسلامی به شما می‌رود.

وی افزود: ایجاد شتاب در توسعه استان به افزایش زیرساخت‌ها و تلاش برای ظرفیت آفرینی‌های جدید در کنار اولویت‌بندی امور وابسته است و این امر نیازمند تشکیل شورای راهبردی استان بوشهر است.

نماینده منتخب بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای راهبردی می‌تواند در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی، بهبود زیرساخت‌ها، توسعه پایدار، بهبود خدمات عمومی، توسعه فرهنگی و آموزشی، مدیریت بحران و سایر موضوعات مهم استانی نقش اساسی داشته باشد.

پورکبگانی گفت: توفیق خدمت به مردم در کسوت فرمانداری بوشهر در سال‌های گذشته، سبب می‌شود تا نسبت به مسائل جزیرهٔ خارگ کاملاً آگاه و اشراف داشته باشم و با توکل بر خدا و همراهی مردم عزیز، مشکلات و معضلات جزیرهٔ خارگ را به طور جد پیگیری و رفع خواهیم کرد.

پورکبگانی با اشاره به اهمیت ژئوپلیتیک و راهبردی جزیره خارگ اظهار داشت: با توجه به جایگاه بسیار مهم این جزیره در اقتصاد کشور، متأسفانه وجود برخی از مشکلات موجود در خارگ و عدم رفع آنها بر اساس معیارهای توسعه و پیشرفت صنعتی این جزیره سازگار نیست و آن انتظاراتی که توسط مردم خارگ به حق مطالبه می‌شود، هنوز محقق نشده است.

نماینده منتخب مردم بوشهر گناوه، دیلم و خارگ در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد جزیره خارگ تاکید کرد، از مسئولان و متولیان امر، انتظار می‌رود حداقل نیازهای اساسی مردم در زمینه‌های مختلف زیربنایی، اقتصادی و معیشتی را پیگیری و برآورده کنند.