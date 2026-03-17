پورکبگانی: خارگ پیشانی صادرات نفت ایران است

جعفر پورکبگانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به همراه جمعی از نمایندگان مجلس و مسئولان استانی بازدیدی را از جزیره خارگ داشتیم و از نزدیک در جریان آخرین تحولات میدانی این جزیره قرار گرفتیم.

وی اضافه کرد: در این سفر ضمن بازدید از اسکله صادراتی نفت و پتروشیمی خارگ، گفتگوهایی را با مسئولین و پرسنل این مجموعه ها داشتیم.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه خارگ پیشانی صادرات نفت ایران است تصریح کرد: شاهد وضعیت پایداری در صادرات نفت در این جزیره هستیم.

پورکبگانی با اشاره به بازدید از بیمارستان خارگ، خاطرنشان کرد: در جمع کادر درمان این مرکز، آخرین وضعیت پرسنل و امکانات این بیمارستان بررسی شد.

اعضای کمیسیون انرژی مجلس از جمله موسی احمدی رئیس کمیسیون و سید اسماعیل حسینی سخنگوی این کمیسیون از جمله مسئولان حاضر در جزیره خارگ بوده‌اند.